Realizan recorridos en Tlalnepantla para evitar inundaciones

​Tlalnepantla, Méx.- Con el firme compromiso de salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía, el gobierno encabezado por el alcalde Raciel Pérez Cruz ha desplegado, a través de sus cuerpos de emergencia y servicios públicos un operativo de vigilancia permanente para atender las afectaciones derivadas de las recientes precipitaciones pluviales registradas en diversas zonas de nuestra ciudad. El personal operativo realiza recorridos estratégicos de supervisión técnica para identificar y mitigar riesgos de manera oportuna.