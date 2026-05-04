Con caso Rocha Moya se avivan las dudas acerca del origen del dinero para campañas

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Tal vez sin pretenderlo, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que, en nuestro país, para bien o para mal, todos los caminos conducen a La Chingada.

Oficialmente, la mandataria viajó a Palenque, Chiapas, donde está la residencia de su guía y antecesor, pero no para entrevistarse con él, sino sólo para inaugurar un parque que mucha falta les hacía a los vecinos de la moderna ciudad que se erige en los alrededores de una de las zonas arqueológicas testimonio de la grandeza de la cultura maya, a la que tantas loas dirige el régimen de la llamada Cuarta Transformación como parte de nuestros antecedentes culturales.

Aunque muchos no lo dicen abiertamente, el ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE) Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien extiende el calificativo “simulación” a todo el operativo federal que rodea la licencia solicitada por el ahora ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que se conociera la solicitud del gobierno de los Estados Unidos de extraditarlo para ser juzgado en un tribunal de Nueva York por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa (CDS).

De comprobarse las denuncias en contra del político sinaloense y nueve de sus colaboradores, queda vigente la afirmación del caudillo de la llamada Cuarta Transformación en el sentido de que el Presidente de la República (en este caso él mismo) está enterado de todo lo que sucede en el país. Por lo tanto, si no actuó contra Rocha Moya y socios, por lo menos, fue omiso y, judicialmente, podría ser acusado de encubrimiento.

“Es obvio el mensaje que da la visita a Palenque, Chiapas, que hizo este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo en medio de la controversia que ocasionó la acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, ahora en licencia, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y ex funcionarios de ese estado”, declaró Ugalde Ramírez al diario El Universal.

Según el expresidente del IFE y ahora director general de Integralia Consultores, la visita de la primera mandataria a esa región de Chiapas, vecina a Tabasco, el estado natal del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, representa un mensaje dirigido a los integrantes de Morena, “me parece que es obvio, voy a ver al ex presidente (Andrés Manuel López Obrador) porque esto es una crisis nacional”.

“Si la visita ya estaba planeada, pues se podía haber cancelado si ella quería mandar el mensaje de que ella decide. Pero el decir ‘voy a Palenque’, y decirlo abiertamente, es decir, ‘esto es un tema que voy a resolver de forma conjunta’, probablemente como un mensaje a Morena, y creo que es obvio”.

Ugalde recordó que esa gira presidencial coincidió el mismo fin de semana cuando se celebró el Congreso Nacional Extraordinario de Morena para renovar la dirigencia nacional del partido.

El experto electoral destacó haber observado que entre los materiales que les dieron a los asistentes, había dos o tres libros del ex presidente López Obrador, uno de Sheinbaum. Esto, indicó, es parte de ese mensaje que creo que es muy importante seguir teniendo, de que están tomando decisiones de forma conjunta y que no hay ningún indicio de que esto pueda lograr que haya un deslinde del ex presidente”.

Es decir, el Maximato en todo su esplendor. Rocha Moya es una figura prescindible, pero lo que la llamada Cuarta Transformación no puede permitir es que las sospechas se acerquen a la figura de su caudillo.

Sólo a manera de suposición, o como dicen los abogados, “admitiendo sin conceder”, si los gatilleros del Cártel de Sinaloa operaron desde 2021 para hacer triunfar a Morena y su candidato Rubén Rocha Moya, ¿Quién puede asegurar que no invirtieron también en los comicios de 2018 y 2024, en los cuales arrasó el partido oficial, por una recompensa mucho más grande, la Presidencia de la República?

Respecto a las declaraciones de la nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, en el sentido de que no que no se aceptarán a corruptos en el partido guinda, Ugalde Ramírez comentó que se trata de una buena noticia “frente a lo que ocurrió en los últimos siete años en donde lo único que importaba es que tuvieras una encuesta ganadora”. Es de recordar que el propio Rocha Moya reveló haber sido designado por voluntad exclusiva del ex presidente López, a pesar de que no apareció en primer sitio en las encuestas del partido, a las cuales sólo tienen acceso unos cuantos.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el ex presidente nacional del entonces IFE comentó también que las encuestas podrían verse trabajadas con dinero del crimen organizado.

“Un aspirante de Morena a una candidatura a gobernador me comentó que el problema es que, para ganar una encuesta necesitas ser conocido, y para ser conocido necesitas poner espectaculares, comprar reportajes pagados en revistas, aparecer en medios, en muchas de estas ocasiones necesitas dar mucho dinero; y para dar dinero y mantener conocimiento público necesitas que te den dinero. Y ese dinero que te dan, pues es de gente que quiere hacer negocios o es el crimen organizado”.

Todo lo anterior lleva a recordar otro viejo dicho popular: “con dinero baila el perro”.

En fin, la llamada Cuarta Transformación tiene el compromiso de demostrar que no recibió dinero de la delincuencia, pero también que ganó sin gastar más de lo que permite la ley.

En economía, una buena y una mala

Como dice el lugar común, “con bombo y platillo”, el gobierno federal anunció un aumento considerable en los ingresos nacionales por las remesas de los migrantes.

Esto no es un fenómeno derivado del trabajo de la 4T, pues esas remesas son enviadas en cualquier sexenio, pues lo que tratan de hacer los migrantes es ayudar a sus parientes que permanecen en el país, pero el régimen lo presume como si fuera fruto de su esfuerzo.

De cualquier forma, se trata de una buena noticia en lo general porque la derrama económica activa la economía en las regiones a donde llegan las divisas.

De acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico), en marzo anterior ingresaron a México 5 mil 394.2 millones de dólares por remesas, la mejor cifra para un tercer mes de año desde que se tiene registro.

Esto significa que el aumento considerado en términos anuales fue el más elevado desde noviembre de 2024, cuando se incrementó 10.59 por ciento; posteriormente -lo que resulta más importante- es que este incremento viene después de que en 2025 se registró una racha de nueve meses de descensos.

Con todo y que la recuperación en marzo resulta importante, Banxico advierte que el flujo de remesas registrado en marzo del presente año aún está lejos del histórico mensual que se alcanzó en junio de 2024, cuando sumaron 6 mil 206.9 millones de dólares.

El banco central también reportó que, en los primeros tres meses del año, México recibió 14 mil 456.5 millones de dólares, cifra sin precedente para un primer trimestre desde 1995, cuando el Banco de México empezó a contabilizar las remesas familiares a México.

Como apunté, es una buena noticia, sobre todo porque la economía nacional no parece acelerarse, más bien parece estancada, aunque el gobierno de la presidenta Sheinbaum se esfuerza en decir que “vamos bien”.

Por el contrario, se puede mencionar que en el sector privado se reducen las expectativas acerca del comportamiento de la economía.

De hecho, desde que arrancó el presente año, han surgido reporetes en el sentido de que la economía mexicana inició con cierta debilidad.

Por ejemplo, analistas consultados por Citi México disminuyeron su pronóstico de crecimiento para este año y pasó de 1.4 a 1.2 por ciento y ayer mismo se dio a conocer otro informe de ese sondeo efectuado cada 15 días entre diversos especialistas de instituciones financieras, según el cual Scotiabank presenta la proyección más baja, toda vez que anticipa un avance de 0.7 por ciento; seguida de Signum Research, Bradesco BBI, Bank of America y Banca Mifel, cada una con una estimación de 0.8 por ciento.

Las instituciones con el mejor pronóstico para el crecimiento este año son Banorte, que estima un aumento de 1.8 por ciento; y Bankaool y Thorne & Associates, que prevén un avance de 1.6 por ciento.

Todavía muy lejos de lo prometido por el caudillo de la 4T, de crecimiento económico de al menos 4 por ciento anual.