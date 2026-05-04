LA SECRETARÍA DE CULTURA PRESENTA CONVOCATORIAS PARA TODA LA COMUNIDAD

Creadoras, creadores y promotores se pueden registrar

El 15 de mayo cierra el registro para el Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes 2026, que apoya la circulación de propuestas escénicas en espacios independientes del país

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, durante mayo de 2026, abre convocatorias para impulsar el ciclo creativo en el país. Asimismo, mantiene el registro a otras y presenta resultados de algunas más, que iniciaron inscripciones en el primer cuatrimestre del año en curso.

Al respecto, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que estas convocatorias están pensadas para apoyar el ciclo creativo en todas sus etapas: “formación, creación, producción, circulación y encuentro con los públicos”.

Desde la Secretaría de Cultura, añadió la titular, “impulsamos apoyos, premios, residencias, laboratorios y circuitos porque cada herramienta responde a una necesidad distinta de la comunidad cultural: desarrollar capacidades, sostener procesos, abrir espacios de participación y fortalecer la presencia de creadoras, creadores y proyectos culturales en todos los territorios del país”.

En los primeros días del mes que inicia, se publica la convocatoria al Programa de estímulos a jóvenes cantantes del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), que busca integrar nuevas voces al Ensamble Escénico Vocal, y el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) publicará la segunda convocatoria a los diplomados, cursos y talleres en su nueva sede en Chapultepec.

Entre las convocatorias que se mantienen abiertas, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, en conjunto con la Sociedad de Autores y Compositores de México, cuenta con el “Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2026”, que impulsa la creación de nuevas obras para jóvenes compositoras y compositores.

Para la comunidad creativa especializada en arte sonoro, la Fonoteca Nacional presenta “Entornos sonoros. Arte sonoro y composición acusmática”; el Sistema Creación el Sistema Creación tiene el registro al “Programa de Apoyo a la Traducción 2026”, que fomenta la circulación de obras literarias mexicanas y de pueblos originarios, y Canal Veintidós tiene “Jaime Sabines. 100 años”, una invitación al público para grabar lecturas en video de la obra del poeta.

A su vez, el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero acepta propuestas para el “Coloquio sobre investigación, interpretación y divulgación de objetos y colecciones museísticas. Breve historia de las cosas”, que invita a reflexionar sobre el patrimonio cultural desde el ámbito museístico.

Próximas a cerrar

Se acerca la fecha límite de varias convocatorias, como la del “Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2026”, de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL) del INBAL, que cierra el 8 de mayo, y que reconoce la excelencia en traducción literaria al español publicada en México.

El 15 de mayo, las coordinaciones nacionales de Teatro y Danza del INBAL, cierran el registro para el Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes 2026, que apoya la circulación de propuestas escénicas en espacios independientes del país.

Mientras que “Economía Creativa 2026: Laboratorio de innovación en procesos y modelos de sostenibilidad” ofrece estímulos económicos y capacitación a proyectos culturales en operación que buscan consolidar sus modelos de trabajo; se mantiene abierta el registro hasta el 18 de mayo.

En el ámbito literario, el “Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2026”, cuyo registro concluye el 22 de mayo, a través del INBAL, en colaboración con el Gobierno del Estado de Campeche, impulsa obras dirigidas a las infancias y nuevas generaciones lectoras. A ello se suman el “Premio de Cuento Infantil en Lenguas Originarias Tetseebo 2026”, del Centro Cultural Tijuana, y el “Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2025”, de la CNL del INBAL, en colaboración con la Sociedad Alfonsina Internacional, ambos reconocen la creación literaria en distintos contextos y lenguas y cierran registro el 29 de mayo.

En la segunda quincena del mes, el Sistema Creación cerrará el registro al programa “México en Escena–Grupos Artísticos”, el cual brinda apoyo a proyectos de producción, circulación y formación de públicos en todo el país.

También, “Residencias Artísticas 2026: Libre Gestión”, orientadas a la realización de estancias cortas en el extranjero para el desarrollo de proyectos, y el “Apoyo a Profesionales de la Cultura y el Arte para Estudios de Posgrado en el Extranjero (APCE) 2026”, enfocado en la formación académica internacional.

El 29 de mayo cierra la convocatoria Escenarios IMSS-CULTURA 2026-2027, la cual selecciona proyectos escénicos de teatro, danza e interdisciplinarios para integrar un circuito de presentaciones en la Red Teatral del IMSS.

El 31 de mayo cierra el registro para ser parte del “Sexto Encuentro Internacional de Oralidad, Lectura y Escritura. Del amate y el cenzontle”, que convoca a proyectos dirigidos a bebés, niñas, niños y adolescentes, organizado por Alas y Raíces.

Respecto de las convocatorias que entregan resultados en mayo, se encuentra la Invitación a cantantes y docentes para formar parte de los Coros Comunitarios del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el 15 de mayo, que organizó el SNFM, y el 21 de mayo se informa a quienes formarán parte del Programa de Mentorías de Guion para Largometraje de Ficción, que organizó el CCC también para la comunidad michoacana.