Daniel Boaventura estrenó Crying en vivo en el Palenque de Puebla

Reaviva éxito de los años 60

Está disponible en todas las plataformas y cuenta con videolyrics

Como parte de su libertad artística, el barítono brasileño apuesta por revivir clásicos con arreglos contemporáneos y en su versión de Crying deja claro que nació para estar en los escenarios. El éxito de los años 60 en voz de Daniel Boaventura se escuchó por primera vez en el Palenque de Puebla 2026 y ya está disponible en todas las plataformas.

Daniel Boaventura confiesa que ha descubierto que su misión es poder regrabar estos temas, pues la buena música es atemporal; existen nuevos clásicos de los 60, 70 y 80 que se pueden prospectar, posicionar y vivir como una experiencia nueva para los jóvenes que quizá los escuchen por primera vez.

Una trilogía accidental

Luego del lanzamiento de El Culpable, su sencillo inédito y en español, con la llegada de Crying, al que se suma un clásico de Frank Sinatra que se estrenará el próximo mes, el crooner da vida a una trilogía accidental y orgánica en la que el amor, el arrepentimiento, el llanto y la saudade se hacen presentes.

Para Daniel cada canción que interpreta en este momento de su carrera significa un ejercicio de libertad creativa, se trata de temas que siempre quiso grabar, que le hablan directo al corazón o que tienen una relación directa con él, como es el caso de Luz de Luna y, por supuesto, de Crying.

Sobre esta última, Boaventura relata que la primera vez que la escuchó fue en 1981 en voz de Don McLean cuando regresó a Brasil, después de haber estado en Estados Unidos.

Además, considera que es un buen momento para darle a Crying un estilo propio con un arreglo completamente nuevo de la mano de Eduardo Farías y de músicos brasileños bajo la producción de Javier Barrera y él en la ejecutiva.

En un futuro espera grabar una versión en español de este clásico de Roy Orbison, que ya se escuchó a capela en voz de Rebekah Del Rio en Mulholland Drive de David Lynch.

Sobre el videolyrics que acompañará este lanzamiento, Boaventura explica que fue grabado en tiempo récord y de manera artesanal; por si fuera poco, tuvo la fortuna de tocarla con los músicos que formaron parte de los arreglos que se hicieron para traerla a 2026.

Finalmente, el intérprete invita a su público a disfrutar de su versión de Crying en las plataformas, por ejemplo, en Youtube ya cuenta con más de 3 mil reproducciones.