Estado de México crea registro obligatorio de mascotas y reconoce a los animales como parte de la familia

Nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal

La normativa coloca a la entidad mexiquense a la vanguardia nacional al incorporar figuras jurídicas inéditas en la legislación local

El Estado de México cuenta con una nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, aprobada por unanimidad con el impulso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias. La normativa coloca a la entidad a la vanguardia nacional al incorporar figuras jurídicas inéditas en la legislación local.

El eje central de la ley es la creación del Registro Único de Animales de Compañía, una base de datos oficial, obligatoria y gratuita para quienes adquieran o adopten mascotas. La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) será la encargada de integrarlo, operarlo y mantenerlo actualizado.

Cada animal registrado contará con una Clave Única de Registro, la cual deberá portarse en una placa visible en el collar o arnés. El expediente incluirá historial médico, esquema de vacunación vigente, origen de adquisición o adopción y datos del responsable. Además, la inscripción será requisito para acceder a campañas gratuitas de vacunación, esterilización y desparasitación.

La ley también introduce el concepto de familia multiespecie, que reconoce a los animales de compañía como integrantes del núcleo familiar. Asimismo, establece la obligación de las personas de protegerlos, garantizar su bienestar, brindarles auxilio y abstenerse de cualquier forma de maltrato.

En este contexto, la CEPANAF impulsa la campaña “La Mejor Jugada es Adoptar”, mediante la instalación de módulos de adopción durante los días de partido en el Estadio Nemesio Diez. Desde su implementación, la iniciativa ha logrado que 155 perros y gatos rescatados encuentren un hogar.

Los animales se entregan desparasitados, vacunados y esterilizados, además de contar con seguimiento posterior a la adopción. El próximo 4 de junio, el módulo estará disponible durante el partido entre la Selección Mexicana y Serbia.