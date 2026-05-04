Reporta gobernadora Delfina Gómez saldo blanco en Edomex, tras el sismo

Invitación a participar en Primer Simulacro Nacional 2026

· El movimiento telúrico, con epicentro a 24 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, fue percibido en La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tenancingo, Ocuilan y Coatepec Harinas

Toluca, Estado de México.– Mientras presidía la Mesa de Paz, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez atendió la activación de la alerta sísmica registrada a las 09:19 horas de este lunes, derivada de un sismo de magnitud 5.6. Tras la evacuación de Palacio de Gobierno y la activación de los protocolos de Protección Civil en el Estado de México, recibió el parte correspondiente y confirmó saldo blanco en toda la entidad.

“Ante la activación de la alerta sísmica, realizamos la evacuación de Palacio de Gobierno. Se activaron los protocolos de protección civil en los 125 municipios del #EdoMex y se reportó saldo blanco en la entidad. Recuerden siempre mantener la calma y realizar la evacuación siguiendo los protocolos de protección civil”, informó la Mandataria mexiquense en sus redes sociales.

El movimiento telúrico, con epicentro a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, fue percibido en municipios como La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tenancingo, Ocuilan y Coatepec Harinas, donde la alerta sísmica sonó a través de los altavoces del C5.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez recordó que este miércoles 6 de mayo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, por lo que exhortó a la población a participar para fortalecer la cultura de la prevención.