Edomex se ubica en primer lugar nacional en generación de empleo

Con más de 225 mil puestos de trabajo creados

Toluca, Estado de México.– En lo que va de la gestión de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, de septiembre 2023 a marzo 2026, se ha logrado la generación de 225 mil 304 nuevos empleos, lo que mantiene a la entidad en el primer lugar a nivel nacional en esta categoría.

Esta cifra, representa el 31 por ciento de los puestos de trabajo creados en el país y da cuenta de las políticas públicas implementadas por la Mandataria estatal para mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses.

Entre las acciones realizadas para emplear a las y los mexiquenses, ha sido fundamental la estrategia de atracción de inversión, que ha permitido un acumulado, de septiembre 2023 a marzo 2026, de 14 mil 434 millones de dólares en inversión extranjera, principalmente de los sectores automotriz, alimentos y bebidas, y comercio; así como una inversión nacional de 169 mil 766 millones de pesos, en la que destaca el desarrollo habitacional, logístico y comercio.

En cuanto a la Inversión Extrajera Directa (IED), el Estado de México se mantiene en el segundo lugar nacional, con un acumulado, de septiembre 2023 a diciembre 2025, de 6 mil 373 millones de dólares.

De esta manera, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez demuestra que el Estado de México es un destino atractivo para el sector empresarial, gracias a su ubicación privilegiada, su fuerza laboral, capacidad industrial, la conectividad aérea, con dos aeropuertos internacionales: el de Toluca y el Felipe Ángeles; así como su infraestructura carretera que mejora notablemente en este “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

Prevén más de 9 mil 800 mdp de derrama por el Día de las Madres

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), los festejos por el Día de las Madres dejarán en el Estado de México una derrama económica superior a los 9 mil 800 millones de pesos, lo que representa un aumento de 12 por ciento respecto a lo registrado en 2025.

Para esta celebración, considerada una de las de mayor impacto en el consumo y que este año se llevará a cabo en fin de semana, se estima que el 37 por ciento del ingreso mensual de los hogares mexiquenses se destinará a las madres de familia, por lo que el ticket promedio de consumo puede incrementarse hasta en un 70 por ciento.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado de México existen más de 4 mil establecimientos dedicados al comercio al por menor de plantas y flores naturales, 14 mil 599 dedicados a la venta de dulces y más de 88 mil a la preparación de alimentos; actividades relacionadas de forma directa con la derrama económica del 10 de Mayo que verán un incremento en sus ventas.

Asimismo, se beneficiarán comercios de ropa, calzado, accesorios, joyerías, pastelerías, perfumerías, cuidado personal, electrónicos como celulares y de esparcimiento.