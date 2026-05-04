Fernando de la Mora une música y solidaridad en concierto con causa

Este 9 de mayo en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac

Cada boleto es un acto de apoyo para niñas víctimas de abuso y para migrantes en situación vulnerable

Por Arturo Arellano

El reconocido tenor Fernando de la Mora encabezará un Concierto con Causa el sábado 9 de mayo a las 18:00 horas en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en el Estado de México. La presentación busca convocar a familias, empresarios y benefactores para respaldar proyectos enfocados en personas en situación de vulnerabilidad.

En entrevista, el cantante destacó que se trata de una suma de esfuerzos entre dos fundaciones y remarcó la relevancia de participar en este tipo de iniciativas. “No hay causa pequeña”, expresó al referirse a su participación en el evento.

De la Mora explicó que el concierto apoyará a Casa Hogar Alegría, dedicada a proteger a niñas en situación de abuso sexual, y a la fundación que acompaña a migrantes que cruzan México rumbo a Estados Unidos. También señaló que es importante no ser indiferentes ante estas realidades y contribuir a reparar, aunque sea parcialmente, el daño que enfrentan estas poblaciones.

El tenor agregó que cada persona que compre un boleto se convierte en socio benefactor, lo que convierte la asistencia al recital en una forma directa de apoyo. El boletaje está disponible en la taquilla de la universidad y mediante la plataforma de venta anunciada en el boletín.

Un repaso por su carrera

El programa musical reunirá distintas etapas de su trayectoria, con piezas de música clásica, canciones napolitanas, canción mexicana fina y, al final, la participación del Mariachi Juvenil Tecalitlán. De la Mora describió la velada como un festejo que además podrá aprovecharse como homenaje anticipado a las madres, ya que el concierto se realizará un día antes del 10 de mayo y los boletos ya están disponibles en https://www.boletiland.com

El cantante también comentó que aún tiene muchos autores y canciones por interpretar, y que le gustaría tener más tiempo para abarcar todo lo que desea cantar. Además, adelantó que en mayo tendrá conciertos privados y que después sumará presentaciones importantes en Europa, así como otros compromisos entre septiembre y diciembre.

El tenor consideró que el evento está dirigido a un público sensible a las necesidades sociales y dispuesto a actuar frente a ellas. A su juicio, es indispensable reconocer lo que sucede con niñas vulneradas y con migrantes para dejar de ser ajenos a una realidad que, dijo, “explota en la cara”.

El tenor ofrecerá el 9 de mayo un recital en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac para apoyar a VITA, Casa Hogar Alegría y Estrella de Confianza, con un programa que recorrerá distintos momentos de su carrera y rendirá homenaje a las madres.