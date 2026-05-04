Ordena CSP al Gabinete de Seguridad coordinarse con nuevo gobierno de Sinaloa

Inicia nueva etapa

Colaboración con Yeraldine Bonilla para preservar la seguridad

Tras la solicitud de licencia que hiciera el gobernador Rubén Rocha al cargo de gobernador de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que instruyó al Gabinete de Seguridad a acudir a Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla para ratificar los términos de colaboración con el gobierno de Sinaloa para preservar la seguridad en la entidad.

Señaló que hasta ahora, el momento en que se encuentra el proceso de solicitud de extradición del Departamento de Justicia estadunidense contra Rocha y otros funcionarios, mencionó que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitarle a la Fiscalía General de la República analizar si hay elementos de prueba para que fuera procedente la solicitud.

La mandataria puntualizó que esta se origina a partir de que en una oficina del distrito sur de Nueva York se presenta la denuncia. Por eso se pidió a la Cancillería porque se está pidiendo la detención urgente con motivos de extradición. “La cancillería plantea ¿por qué es tan urgente? ¿qué pruebas tienen?”. La FGR le pide más pruebas, porque no vienen las pruebas que acrediten la urgencia. Eso es lo que va. Contesta y en este caso porque es tan urgente”.

Señaló que es tiempo de principios y un principio que no es negociable es la soberanía, con cualquier gobernador, incluso de la oposición. “Nunca en en la historia habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador, que me corresponde, la defensa de la soberanía y en segundo la justicia. Lo que debe prevalecer es verdad, justicia y la soberanía”.

“¿Qué objetivo tenía sacarlo de ocho columnas si saben que debería haber confidencialidad?”, se preguntó la Presidenta.

Cuestionó las críticas de su visita a Palenque que ya estaba programada porque es la unión entre el Tren Interoceánico y el Tren Maya, pero ya están diciendo “ya fue la Presidenta a pedir línea. No tendría nada de malo que me reuniera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No me reuní, pero ya fue a pedir línea,, desde Palenque están orientado la política nacional, tiene mucho de misoginia como si la presidenta no pudiera tomar

Recordó que en su momento, México envió a Estados Unidos a “94 jefes de organizaciones criminales que estaban detenidos, de todos los grupos criminales” . Destacó que la estrategia de seguridad permitió reducir en un 44 por ciento los homicidios registrados en México. Se detuvo a un alcalde de Tequila, surgido de Morena, por sus nexos con el crimen organizado o al alcalde de Teuchitlán que pertenece a Movimiento Ciudadano, por los hechos ocurridos en ese municipios. “Por ciento, uno de los hermanos de este alcalde por vínculos con huachicol”.

Denuncia campaña

Sheinbaum Pardo consideró que a partir de que en una Corte de Nueva York solicitó la detención provisional con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y otros nueve servidores se ha desatado una campaña de la derecha nacional e internacional adjudicando corrupción a su movimiento.

“Nosotros no protegemos a nadie. Llegamos al poder para acabar con el régimen de corrupción. Hasta ahora sino hubiéramos acabado la corrupción del pasado no habría un billón de pesos para programas del Bienestar”. No habría más recaudación y no habrían salido 13.5 millones de personas de la pobreza.

De acuerdo al gobierno federal, existe una confusión en torno a lo que realmente es la solicitud presentada por el Departamento de Justicia, pues en el Tratado de Extradición hay dos procedimientos diferenciados: un solicitud formal de extradición y un solicitud de aprehensión con fines de extradición en virtud de que hay una urgencia por la posible sustracción u obstrucción de la justicia.

Más recursos a programas sociales

Sheinbaum Pardo puntualizó que el movimiento de la Cuarta Transformación llegó al poder con el objetivo de eliminar la corrupción y los privilegios; gracias a ello, hoy en día se destina un billón de pesos en las Pensiones y Programas para el Bienestar, cuyo pago para el bimestre mayo-junio se realizará del 4 al 27 de mayo.

“Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Y hasta ahora, si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los Programas de Bienestar. ¿Cómo explica el pueblo de México, o ustedes, o cualquier mexicano o mexicana, que hoy se estén destinando un billón de pesos para dedicárselos directo a la gente?”, señaló.

Además, resaltó que en los Gobiernos de la Transformación hay honestidad, lo que se traduce en una recaudación, sin aumentar impuestos, de 5.3 billones de pesos en 2025; en que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza de 2018 a 2024; en la aprobación del Plan B para reducir el número de regidores y disminuir los presupuestos de los Congresos estatales y del Senado, así como la reducción de los homicidios dolosos en 45 por ciento de 2024 al primer trimestre del 2026.

Pensiones doradas» se redujeron en promedio a $70 mil al mes

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que aquellos funcionarios que recibían una de las llamadas “pensiones doradas” —en algunos casos de hasta un millón de pesos mensuales— se han reducido a un promedio de 70 mil pesos al mes, “que comparado con las pensiones medidas de la gran mayoría de los mexicanos, es muy buena”.

Indicó que la reforma que eliminó esos excesivos subsidios entró en vigor “de inmediato”, una vez que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de abril.

Criticó a aquellos que recibían estos beneficios millonarios y comparó que, en su caso, si decide pensionarse al final de su sexenio (2030) ella recibirá alrededor de 30 mil pesos mensuales, en tanto que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una de 28 mil al mes.

“Aquella persona que recibía una pensión mayor de la mitad que el salario de la presidenta, se tiene que ajustar a ese (nuevo) monto: la mitad del salario de la presidenta, estamos hablando más o menos de 70 mil pesos”.

Inclusive, destacó que el salario medio de los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es de casi 18 mil pesos al mes, por lo que pese a los ajustes de la nueva norma, las pensiones serán dignas.