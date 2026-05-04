Lainez se concentra en Tigres tras quedar fuera del Mundial

Aunque atraviesa uno de sus mejores momentos

Javier Aguirre determina dejarlo fuera una vez más

Diego Lainez atraviesa uno de sus mejores momentos como futbolista con Tigres, pero ese nivel no fue suficiente para convencer a Javier Aguirre de incluirlo en la lista rumbo al Mundial 2026. El mediocampista, surgido en América, ya asumió la decisión y se enfoca en seguir brillando con el club regiomontano.

Aunque Lainez había sido considerado en 13 de los 26 partidos dirigidos por Aguirre en el proceso mundialista, solo tuvo minutos en siete encuentros. Esa participación intermitente terminó por dejarlo fuera de la convocatoria definitiva, un golpe que el jugador acepta con serenidad.

“Representar a tu selección es lo más bonito que puede pasar, pero entiendo que Javier va a elegir lo que cree mejor para su estilo de juego. Es cuestión de gustos”, expresó el futbolista, quien agradeció el respeto mostrado por el técnico.

Lejos de reproches, Lainez subrayó su compromiso con Tigres: “Es el equipo que me ha dado todo, siempre he dicho lo feliz que estoy aquí. Estoy encantado de competir en los dos torneos”.

El mediocampista también dejó claro que desea lo mejor para la Selección Mexicana, incluso sin estar en la lista: “Siempre voy a querer que le vaya bien, y si me tocó quedarme acá, feliz de estar con Tigres”.

En suma, Lainez transforma la decepción en motivación: mientras el Mundial se juega sin él, su mirada está puesta en consolidarse como pieza clave en el presente y futuro de Tigres.

Lainez en la Selección Mexicana

2018 – Debut oficial: Lainez jugó su primer partido con la Selección Mayor el 7 de septiembre de 2018 en un amistoso contra Estados Unidos. Con apenas 18 años, fue considerado una de las promesas más importantes del fútbol mexicano.

2019 – Copa Oro: Formó parte del proceso de preparación, aunque no fue incluido en la lista final para el torneo. Su juventud y competencia en la posición limitaron su participación.

2020 – Juegos Olímpicos de Tokio: Integró la selección olímpica y fue pieza clave en el equipo que obtuvo la medalla de bronce, consolidando su papel como referente de la nueva generación.

2021–2022 – Liga de Naciones y Copa del Rey con Betis: Aunque su continuidad en Europa fue irregular, siguió siendo convocado en partidos amistosos y oficiales, acumulando experiencia internacional.

2023 – Copa Oro y Liga de Naciones: Lainez vivió uno de sus momentos más destacados con la Selección al ganar la Copa Oro y obtener el bronce en la Liga de Naciones de la Concacaf, reafirmando su importancia en torneos regionales.

2024–2025 – Convocatorias parciales: Con su regreso a Tigres en la Liga MX, fue llamado en varias ocasiones por Javier Aguirre, aunque no siempre tuvo minutos. Participó en 13 de los 26 partidos de preparación rumbo al Mundial 2026, jugando en siete de ellos.

2026 – Ausencia en el Mundial: Finalmente, Lainez quedó fuera de la lista definitiva para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México. El técnico Javier Aguirre explicó que se trataba de una decisión táctica y de gustos, reconociendo el nivel del jugador pero priorizando otros perfiles. Lainez aceptó la decisión con madurez, destacando que representar a México siempre será su mayor sueño.