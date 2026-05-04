Piedras en sus bolsillos develó placa por fin de temporada

Gaz Alazraki y Marcos Bucay fueron los padrinos

*Bajo la dirección de Fernando Bonilla, con las actuaciones de Juan Carlos Medellín y Álex Gesso, terminó temporada en el Foro Lucerna

Piedras en sus bolsillos bajó el telón en su primera temporada. Con varias funciones agotadas a lo largo de estas semanas y con ovaciones de pie al final de cada una, esta comedia hizo reír y reflexionar a cientos de personas.

Para cerrar con broche de oro, Gaz Alazraki y Marcos Bucay develaron la placa conmemorativa. Ambos destacaron el trabajo de Juan Carlos Medellín, Alex Gesso y Fernando Bonilla.

Ambientada en un pequeño pueblo mexicano, Piedras en sus bolsillos nos cuenta la historia de los habitantes de San Ignacio cuando la filmación de una superproducción de Netflix irrumpe en su rutina y los convierte en extras de sus propias vidas.

Entre jornadas extenuantes, promesas que no se cumplen y la ilusión de que el cine puede ofrecerles un futuro distinto, los personajes sobreviven en los márgenes del espectáculo. Sin embargo, una tragedia quiebra el brillo del rodaje y expone una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con los sueños que la industria promete y después abandona?

Con humor negro, ironía y un ritmo vertiginoso, Piedras en sus bolsillos es una comedia amarga que provoca carcajadas mientras confronta temas como la precariedad laboral, la fama y el deseo de ser visto en un mundo que solo presta atención a las estrellas.

Sobre el montaje, el director Fernando Bonilla señala:

“Lo que me movió a hacer esta obra es esa tensión constante entre la promesa de visibilidad y la realidad de la explotación. El texto pone el foco en quienes quedan fuera del centro del relato, en los extras, en los cuerpos intercambiables. Me interesaba hacer una obra que hablara de esa contradicción sin solemnidad, desde el humor negro y la ironía, que son herramientas profundamente políticas”.

Uno de los sellos más potentes de Piedras en sus bolsillos es su dispositivo actoral: dos intérpretes encarnando múltiples personajes con cambios vertiginosos y precisión narrativa. Para Juan Carlos Medellín, actor y responsable de la traducción y adaptación, ese reto define la experiencia escénica:

“Creo que el mayor reto es que la obra está escrita para ser interpretada por solo dos actores. Esto implica un trabajo muy vertiginoso de cambio de personajes y una limpieza muy fuerte para ayudar a la fluidez de la narración y para que el público pueda identificar quién está hablando en cada momento. Ese es el mayor reto, pero como suele suceder, también es la mayor fuente de diversión para mi compañero Alex y para mí, ya que estamos abordando este trabajo de la manera más lúdica posible”.

Por su parte, Alex Gesso subraya la intensidad del proceso creativo y la libertad con la que el equipo aborda el material:

“La obra me fascina y esta versión es muy emocionante. Me gusta muchísimo el equipo de trabajo, la forma en que decidimos contar esta historia y la libertad creativa que tenemos. El proceso es una de las cosas que más me motivan de este proyecto. Contar esta historia con solo dos actores es un reto enorme: es un verdadero malabar de personajes, y navegar entre ellos con verdad y profundidad implica un desafío mayor. Un proceso así confronta en muchos sentidos”.

La puesta en escena es una producción de LA MOCHILA, bajo la dirección de Fernando Bonilla, con las actuaciones de Juan Carlos Medellín y Alex Gesso; la traducción y adaptación son del propio Medellín; Emilio Zurita está a cargo de la escenografía e iluminación; la música original y el diseño sonoro son de Juan Pablo Villa; Al Mendoza en el diseño de vestuario; el diseño y realización de títeres es del Taller a manos libres (Ari Albarrán y Enriqueta Luquin); la producción general y ejecutiva es de MariCarmen Núñez Utrilla.

Piedras en sus bolsillos terminó temporada el 3 de mayo en el Foro Lucerna del Teatro Milán.

Redes sociales: @piedrasensusbolsillos

Piedras en sus bolsillos es una producción nacional realizada con el Estímulo Fiscal del Artículo 190 de la LISR (EFIARTES) y con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.