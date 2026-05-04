Claudia Sheinbaum inauguró el Puente Nichupté de Cancún

El coloso hacia el futuro

Tras una larga de espera y una ingeniería que desafió el suelo kárstico

Por fin, tras una larga de espera y una ingeniería que desafió el suelo kárstico, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cortó el listón de la obra que promete devolverle la movilidad al corazón turístico de Quintana Roo.

El horizonte de la Laguna Nichupté ha cambiado para siempre. Lo que durante más de 20 años fue un proyecto postergado en los escritorios gubernamentales, hoy es una estructura de concreto y acero que se extiende por 8.8 kilómetros sobre el cuerpo lagunar.

La mandataria Sheinbaum Pardo, acompañada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, inauguró formalmente el Puente Vehicular Nichupté, una obra que no solo es un triunfo de la ingeniería civil, sino un alivio social para miles de trabajadores que diariamente enfrentan el colapso vial de la Zona Hotelera de Cancún.

Un hito de conectividad y justicia social

El Puente Nichupté no es solo una vía de tránsito; es una arteria vital. Con una longitud total de 11.2 kilómetros (incluyendo los accesos y entronques), el viaducto conecta el centro urbano de Cancún, desde el distribuidor vial de las avenidas Bonampak y Rodrigo Gómez (Kabah), con el kilómetro 13 del Boulevard Kukulcán.

Durante la ceremonia de inauguración, la Presidenta destacó el simbolismo de la obra dentro del marco del “segundo piso” de la Cuarta Transformación:

“Donde antes había barreras, hoy construimos puentes. Esta obra es la prueba de que la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. No es solo concreto; es tiempo de calidad que le devolvemos a las y los trabajadores de Cancún, quienes son el motor de este paraíso y que antes perdían horas en el tráfico”, afirmó la mandataria ante cientos de asistentes.

Durante el acto, en la que estuvo el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, la gobernadora Mara Lezama destacó que el puente, considerado el segundo más largo de América Latina, representa un cambio estructural en la dinámica de movilidad de Cancún, al acortar distancias y mejorar la calidad de vida de miles de trabajadores que diariamente se trasladan hacia la zona turística, como nunca antes se había logrado.

Mara Lezama agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo para la conclusión de esta obra histórica que es de todas y todos; demuestra que los recursos del pueblo regresan al pueblo. “Gobernar es tomar decisiones que sigan teniendo sentido cuando ya no estemos para explicarlas. En algunos años, este puente dejará de ser novedad, pero ya se habrá vuelto indispensable. Y en esa vida cotidiana que mejora, habita su grandeza”, afirmó la titular del Ejecutivo ante cientos de asistentes.

Disminución de tiempo de trayectos

La gobernadora subrayó que la obra permitirá recuperar tiempo para las familias, al disminuir trayectos que durante años representaron una carga para la población, además de impactar positivamente en la industria turística al optimizar la experiencia de visitantes; hoy se concreta un hecho sin precedentes que se consolida como un avance de alcance histórico.

Lo que hoy inauguramos, agregó, tiene dos dimensiones: una inmediata, una ciudad que se mueve mejor; y otra más profunda, un estado que se construye con visión social de largo plazo.

En materia de protección civil, explicó que el puente facilitará evacuaciones más ágiles en caso de fenómenos meteorológicos, al ofrecer una nueva vía de conexión hacia la zona hotelera, considerada de alta vulnerabilidad ante huracanes, lo que sienta bases sólidas para el futuro de Quintana Roo.

Mara Lezama también resaltó que el proyecto fue diseñado bajo criterios ambientales, con un trazo de 11.2 kilómetros que minimiza afectaciones e impacto ambiental al sistema lagunar Nichupté, incluyendo acciones como protección de manglares, reconexión hídrica y el uso de la técnica constructiva “top down”, aplicada por primera vez en México.

La obra forma parte de una estrategia integral de desarrollo para el sureste del país, impulsada desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por el actual gobierno federal, que acorta brechas de desigualdad e incluye proyectos como el nuevo Distrito Financiero, el Tren Maya y la modernización de infraestructura carretera y aeroportuaria.

Destacó que Claudia Sheinbaum cristaliza esta obra majestuosa, pero no solo la concluye, sino que amplía el proyecto con un distribuidor vial en el bulevar Kukulcán, incluyó los arcos de seguridad con la tecnología necesaria e incluirá la instalación de aireadores para sanear la laguna.

Asimismo, la Gobernadora reconoció la participación de la iniciativa privada en la ejecución del proyecto, particularmente de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), así como el trabajo de los obreros que participaron en su construcción “Con profundo respeto, reconocemos a las mujeres y hombres que la hicieron posible. Su trabajo está aquí, firme, sosteniendo el presente y el futuro de miles de familias”, dijo.

Finalmente, reiteró que el Puente Nichupté será completamente gratuito y forma parte de un modelo de desarrollo que busca reducir desigualdades y consolidar a Cancún como una ciudad más integrada, sostenible y con justicia social.

Anatomía de un gigante: Tecnología y Medio Ambiente

La construcción del puente enfrentó retos técnicos sin precedentes. La principal innovación fue el uso del sistema ”Top-Down”, una técnica de construcción de arriba hacia abajo que permitió colocar las trabes y columnas sin que la maquinaria pesada tocara directamente el suelo lagunar o los manglares, minimizando la huella ambiental.

Características técnicas principales:

Longitud sobre el agua: 8.8 kilómetros.

– Ancho de sección: 14.9 metros.

– Carriles: Tres carriles de 3.5 metros (uno por sentido y uno reversible para horas pico).

– Movilidad alternativa: Incluye una ciclovía exclusiva y andadores peatonales.

– Puntos críticos: Un arco metálico de 103 metros de luz diseñado para librar una caverna natural detectada durante los estudios de suelo.

Cronología: Del papel a la realidad (2022-2026)

El camino no fue sencillo. La inversión final estimada superó los 10,000 millones de pesos, una cifra que se ajustó debido a las complejidades del subsuelo y las medidas de mitigación ambiental.

Junio 2022: Se lanzan las licitaciones oficiales bajo el esquema de obra pública financiada por el Gobierno Federal a través de la SICT.

– Diciembre 2022:Inician formalmente los trabajos de cimentación en la zona terrestre (Avenida Bonampak).

– Agosto 2023: Se reporta un avance del 25%. Las autoridades enfrentan los primeros retos por la detección de cavidades en el lecho marino, lo que obliga a rediseñar tramos específicos.

– Marzo 2025: La obra alcanza el 74%. Se instala el arco metálico de más de 100 metros de longitud, una de las piezas de ingeniería más complejas del proyecto.

– Diciembre 2025: La gobernadora Mara Lezama anuncia un avance del 92%, iniciando las pruebas de iluminación y asfaltado.

– Mayo 2026: Apertura oficial al público, coincidiendo con las festividades por el Día de la Santa Cruz.

Luces y Sombras: Las irregularidades denunciadas

Como toda megaobra, el Puente Nichupté no estuvo exento de críticas. Diversas organizaciones ambientales y grupos de la sociedad civil señalaron en su momento retrasos considerables y un incremento en el costo inicial, que originalmente se proyectaba cercano a los 5,500 millones de pesos.

Publicaciones como el semanario Proceso cuestionaron los sobrecostos y la vida útil de la estructura ante el impacto de huracanes. Sin embargo, las auditorías de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el seguimiento de la SICT defendieron que los ajustes presupuestales respondieron estrictamente a la necesidad de garantizar la estabilidad estructural en un terreno de altísima complejidad geológica. Al final, la confianza en la utilidad pública de la obra ha prevalecido sobre la retórica de la duda.

Impacto en el Turismo y la Vida Local

Para el turismo nacional e internacional, el puente es un cambio de juego. Reduce los tiempos de traslado de 45 minutos a tan solo 15 minutos en horas de alto tráfico. Esto no solo beneficia al visitante que busca llegar al aeropuerto o a su hotel, sino que optimiza la logística de suministros para los centros de hospedaje.

Más allá del lujo, el impacto real está en la clase trabajadora. Miles de camaristas, meseros, chefs y personal administrativo ahora cuentan con una vía de evacuación segura en caso de contingencias climáticas y una ruta de transporte público más eficiente.

Un Puente de dignidad

La inauguración del Puente Nichupté marca un antes y un después en la narrativa de Cancún. Por décadas, la ciudad fue víctima de su propio éxito: un destino de clase mundial con una infraestructura urbana de tercer mundo. El puente no es solo una solución vial; es un acto de justicia para quienes hacen funcionar este destino.

Si bien es necesario que las autoridades mantengan la transparencia sobre los costos finales y se garantice el mantenimiento preventivo ante el salitre y el clima tropical, hoy debemos celebrar la culminación de un sueño colectivo. Cancún ya no es solo una franja de arena aislada; hoy es una ciudad integrada que, por primera vez, parece mirar hacia adentro, hacia su gente, antes de mirar solo hacia afuera, hacia el mercado. El Puente Nichupté es, en última instancia, el triunfo de la voluntad política sobre la inercia del abandono. Es tiempo de cruzar hacia una nueva etapa de orden y movilidad.