Intromisiones trumpianas

Aunque Pese. Salvador Martínez G.

Por inadmisibles y abusivas que resulten las intromisiones del régimen de Donald Trump en Estados Unidos, son palpables en todo el mundo, así como la artera agresión a Irán o la violación a la soberanía de Venezuela o la imposición arbitraria de aranceles a cualquier país que se le ocurra.

En ese marco, debe observarse ahora la pretensión de extradición de 10 políticos mexicanos, encabezados por Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, solicitada hace tres días.

Por eso la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum al sostener: “No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo es político”.

Y claramente lo es, pues mientras se pide la extradición de estas 10 personas por supuestamente estar ligadas al narcotráfico en Estados Unidos, los estupefacientes de todo tipo se distribuyen de costa a costa y de frontera a frontera en el territorio del vecino país.

Trump busca convencer a su población de que actúa contra el narcotráfico, esto ante el malestar interno y la aproximación de las elecciones internas, allá de noviembre próximo, para las cuales todos los vaticinios no les son muy favorables.

En México debe investigarse no sólo a Rocha Moya, sino a los 10 señalados por una Corte de Nueva York y, en su caso de resultar culpables, procesarlos aquí, antes de extraditarlos como trofeo político a los intereses de Trump.

Al presidente estadounidense no le ha ido bien en su país por la guerra desatada contra Irán y otros excesos, por lo que le urgen acciones efectistas que mejoren su imagen y frenen su caída electoral.

Además, busca presionar al gobierno mexicano en este periodo de revisión del T-MEC para obtener mayores beneficios comerciales en perjuicio nuestro.

Lo que debiera ser una revisión técnica en beneficio del comercio de Norteamérica, la revisión del T-MEC, se ha convertido en un chantaje explícito; así, el tratado que garantizaba certidumbre comercial es ahora un mecanismo de coerción. Se debe tener claro que no se puede ceder a todas las presiones de Washington y por ello la defensa de la soberanía será definitoria para hoy y los próximos años.

Susurros

El cambio en la dirigencia de Morena no debiera ser sólo de nombres, sino estructural, de fondo. Sería conveniente establecer mecanismos que eviten la postulación de candidaturas públicamente señaladas como corruptas, pues ello daría armas a las pretensiones foráneas de debilitar al movimiento de la 4T.

Ariadna Montiel tiene una gran responsabilidad al frente de Morena en momentos críticos por la embestida de Washington contra políticos morenistas de alto nivel. Deberá depurar con urgencia. Veremos.

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@salvador_mtz