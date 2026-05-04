“Himno para la afición más intensa”

Takis lanza pieza musical en colaboración con el cantante urbano Daaz

La canción celebra la pasión de los seguidores mexicanos rumbo al Mundial 2026

Por: Asael Grande

La marca de botanas más famosa de México, Takis, conocida por su intensidad y variedad de sabores picantes lanzó el “Himno para la afición más intensa”, pieza musical en colaboración entre el cantante urbano Daaz y los creadores de contenido Alex Guízar (conocido como @soytualex) y Paquideus.

La canción celebra la pasión de los seguidores mexicanos rumbo al Mundial 2026, utilizando el lema de Takis: “La botana de la afición más intensa”. En conferencia de prensa, Paulina Schäfler Diez, quien se desempeña actualmente como Brand Manager de Takis México, comentó: “hoy no sólo venimos a hablar de una campaña, venimos a hablar de algo que todos conocemos muy bien, la pasión por el fútbol, y es que el fútbol no sólo se ve, se vive, se siente, se siente en ese grito que se escapa sin avisar, en esos nervios cuando va a haber un penal, o en esa emoción y felicidad cuando hay un gol, esos segundos cuando se detiene todo, y de pronto explota, y en ese mismo nivel de intensidad está la afición mexicana, somos la afición más intensa, la que canta y grita más fuerte, la que nos ponemos a bailar en la calle, la que vivimos cada jugada como si estuviéramos en la cancha, y es ahí, donde nace esta campaña; hoy les queremos presentar Takis, la botana de la afición más intensa, porque el fútbol no sólo es un deporte, es un lenguaje, una emoción compartida, una pasión, y el mejor pretexto para reunirnos, y así como el fútbol tiene jugadas sorpresivas, Takis también tiene sabores difíciles de ignorar, tiene sabores intensos. Durante las próximas vamos a lanzar contenido digital, dinámicas, experiencias, para acompañar cada minuto del fútbol, y no sólo eso, creamos un himno para la afición más intensa, una pieza que enaltece la pasión y el orgullo que vive nuestra afición mexicana”.

Alex Guízar, famoso influencer y comediante, conocido por su personaje del “Presidente de Polanco” y CEO de Los Whitexicans, destacó que el grabar el Himno para la afición más intensa, “me sacó de mi zona de confort, jamás había cantado en ningún proyecto, jamás había escrito una canción, entonces, tuve que encontrar un momento de mi vida en el que tuviera que regresar a aquella vez que me salí de mi zona de confort, y recordar cuando salí por primera vez de Polanco, ese día sí dije, ‘vamos a cruzar el Periférico, y vamos a llegar a Perisur; en la época del Mundial se siente mucha intensidad y sacas las botanas, fue un proyecto padrísimo grabar esta canción, todos le pusimos todo el corazón, ahí es donde se vio reflejada esa pasión, arriba la Selección!”.

Por su parte, el artista musical, Daaz, comentó que “tanto los Takis, como el fútbol, son hasta cierto punto, parte de esta convivencia que podemos llegar a tener en familia, con amigos, esa pasión y esa intensidad conviven muy bien en el fútbol, en la familia mexicana; antes de cantar mi sueño era jugar fútbol, entonces quería grabar una canción que tuviera que ver con el Mundial, entonces, este es mi primer acercamiento, es una gran combinación”.

Puedes encontrar el video oficial y fragmentos del himno en las cuentas de Instagram de Daaz y Alex Guízar. Este himno es el tema oficial de “La Promo de la Afición Más Intensa”, la cual permite a los fans registrar códigos de bolsas de Takis para ganar premios como cámaras 4K, consolas de videojuegos y experiencias deportivas.