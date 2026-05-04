Presentan Circo en llamas, libro que explora el circo en el México del siglo XIX

Toluca, Méx.- En el marco del Día Internacional del Libro, la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fue sede de la presentación del libro Circo en llamas: los viajes de Giuseppe Chiarini en México (1864-1868), tomos I y II, obra del investigador Sergio López Sánchez que ofrece una mirada profunda al circo como fenómeno cultural, social y político en el México del siglo XIX.

Durante el evento, el autor destacó la estrecha relación entre espectáculo y política, al explicar que la actividad circense de Chiarini se desarrolló en un contexto marcado por el conflicto entre imperialistas y republicanos. Esta situación condicionó tanto su operación como su significado, pues lejos de ser un espacio aislado, el circo se convirtió en un escenario donde se reflejaban las tensiones ideológicas de la época.

“Giuseppe Chiarini tenía un circo ecuestre con el cual visitó nuestro país; entró por Veracruz en 1864 y salió por Mazatlán en 1868. El país estaba en guerra, y desde el tránsito de Nueva España a México no había tenido un solo año de paz. Chiarini tenía que dar función para todos”, explicó López Sánchez.

Por su parte, el profesor Jesús Isaías Téllez Rojas comentó el primer tomo de la obra y centró su análisis en la llegada de Chiarini a México, en un momento en que ya se conocía la inestabilidad derivada de la intervención francesa. Este contexto, señaló, representó para el artista una oportunidad de renovación y de asumir nuevos retos.

“Este momento es retratado por Sergio López con gran detalle y nos invita a comprender la dimensión de un trabajo de investigación riguroso, construido en territorio y sustentado en búsquedas que, incluso, pueden resultar incomprensibles para muchos artistas”, apuntó.

En tanto, la académica Tatiana Litvinskaya ofreció una lectura crítica del segundo tomo, en la que subrayó que la obra constituye una aportación sólida para el estudio de la cultura, el espectáculo y las dinámicas sociales en el México decimonónico. Destacó que el libro propone una reconstrucción histórica compleja, donde el circo funciona como eje interpretativo de procesos más amplios vinculados con la política, la economía y la cultura.