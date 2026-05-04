“Apagón” masivo golpea a Playa del Carmen y Cozumel

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez



La interrupción afectó a más de 286 mil usuarios

El inicio de la temporada de calor volvió a poner en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico en Quintana Roo. Un apagón registrado la madrugada de ayer dejó sin suministro a más de 286 mil usuarios en Playa del Carmen y Cozumel, generando molestia entre los habitantes que enfrentaron altas temperaturas sin poder descansar.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que a las 04:56 horas del lunes se salió de operación un elemento en la subestación Playa del Carmen, lo que ocasionó la interrupción del servicio. La falla encendió las alarmas en la región, donde la demanda de energía se dispara en estas fechas y los problemas de mantenimiento se vuelven recurrentes.

La respuesta fue inmediata: 17 trabajadores electricistas intervinieron conforme a los protocolos de emergencia. El restablecimiento avanzó de manera progresiva:

A las 05:29 horas se recuperó el servicio para 5,826 usuarios (2%).

A las 06:02 horas ya se había restablecido el 44% de la carga, con 126,408 usuarios.

A las 06:22 horas el avance alcanzó el 96%, con 274,206 usuarios.

Finalmente, a las 06:50 horas se logró el 100% de restablecimiento.

La CFE aseguró que su personal de Distribución y Transmisión continúa trabajando para normalizar la operación de la infraestructura y refrendó su compromiso de atender de forma inmediata cualquier eventualidad.

En medio de la inconformidad ciudadana, el episodio refuerza la percepción de que los apagones se han convertido en un “fantasma” recurrente para los playenses cada vez que sube el consumo eléctrico.

Repunte de influenza: contagios y muertes se disparan

La temporada de influenza 2025-2026 ha colocado a Quintana Roo en un escenario crítico. A solo cuatro semanas de concluir el periodo de vigilancia epidemiológica, el estado ya duplicó los contagios respecto al ciclo anterior, con 109 casos confirmados y un aumento preocupante en la mortalidad.

Las cifras de la Secretaría de Salud (SSA) muestran un incremento del 105% en contagios frente a los 53 registrados en 2024-2025. En cuanto a defunciones, el salto es aún más drástico: 14 muertes, lo que representa un alza del 250% respecto a las cuatro del ciclo previo. Se trata del nivel más alto desde 2021-2022, cuando se contabilizaron 285 contagios y 15 fallecimientos.

El rebrote evidencia que, tras varios años de cifras controladas, la transmisión del virus vuelve a acelerarse en la entidad. Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia estrecha para evitar que el cierre de la temporada agrave la presión hospitalaria.

La campaña nacional de vacunación, realizada entre octubre de 2025 y marzo de 2026, no ha confirmado si alcanzó la meta de más de 233 mil dosis. Sin embargo, en la fase posterior iniciada en abril se superó la meta proyectada en un 119%, con 29 mil 161 dosis aplicadas. Ante el repunte, el periodo de vacunación se amplió hasta el 31 de mayo de 2026, con un nuevo objetivo de 69 mil 901 dosis para población vulnerable.

La Ssa y la Sesa insisten en que la vacuna sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir cuadros graves, especialmente en niños, adultos mayores y personas con comorbilidades. También recomiendan mantener medidas básicas como el lavado de manos y el uso de cubrebocas en espacios cerrados.

El repunte no es exclusivo de Quintana Roo. A nivel nacional, México suma 8,791 contagios y 387 muertes hasta la semana 16. La Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México concentran la mayor cantidad de casos, mientras que Puebla, Nuevo León y Guanajuato encabezan la mortalidad.

Aseguran Animalandia Maya por crueldad animal

Un operativo conjunto de autoridades estatales y municipales derivó en el aseguramiento de Animalandia Maya, un negocio de exhibición de fauna exótica ubicado en la Quinta Avenida de Playa del Carmen. La acción se realizó tras una orden de cateo emitida por la Fiscalía General de Quintana Roo, ante posibles delitos de crueldad animal.

Cinco personas fueron detenidas, entre ellas Félix Sandoval, dueño del lugar y exregidor de Playa del Carmen, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público. En el sitio se constató que los animales vivían en condiciones inadecuadas: jaulas insuficientes, acumulación de basura y ausencia de personal especializado.

Durante la intervención se resguardaron 16 ejemplares, entre ellos felinos y primates: dos monos capuchinos, tres monos araña, dos monos ardilla, dos martuchas, un tigrillo, un tigre blanco juvenil, un tigre de bengala, un león africano, un cachorro de tigre blanco, un cachorro de jaguar negro y un mono tití orejas de algodón.

Las primeras indagatorias revelaron que se les suministraban productos no aptos para su alimentación, como leche de consumo humano. Los ejemplares fueron trasladados a dos espacios distintos para su resguardo, según informó Óscar Rébora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).

La presidenta municipal, Estefanía Mercado, confirmó que el establecimiento operaba en condiciones irregulares y recordó que la intervención era una demanda constante de organizaciones civiles y ciudadanía.

Cabe destacar que el negocio ya había sido clausurado en dos ocasiones por falta de permisos de Vida Silvestre, pero lograba reabrir tras ponerse al corriente. Esta vez, los cargos se centran en maltrato y crueldad animal, lo que podría marcar un precedente más severo contra este tipo de prácticas en la zona turística.