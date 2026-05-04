Pablo Gutiérrez encabeza jornada morenista casa por casa en Cancún

Domingo de territorio

Comparten los avances de programas impulsados por los gobiernos federal y estatal

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En lo que describió como un “domingo de territorio”, Pablo Gutiérrez encabezó una jornada de trabajo casa por casa, puerta por puerta, acompañado de compañeras y compañeros referentes del movimiento en Cancún. La brigada recorrió distintas calles de la ciudad llevando el periódico de Morena, informando sobre los avances del movimiento y, sobre todo, escuchando lo que las vecinas y vecinos tenían que decir.

“Puerta por puerta, cara a cara, recorremos las calles junto a compañeras y compañeros referentes, llevando nuestro periódico y, sobre todo, escuchando lo que la gente tiene que decir. Así se construye: en la calle, con la gente, como nos ha enseñado Morena. ¡Siempre en territorio, que viva Morena!”, expresó Gutiérrez.

Parque de la Unidad: trabajo de base en la Supermanzana 91

Parte de la jornada se llevó a cabo en el Parque de la Unidad, en la Supermanzana 91 de Cancún, donde las y los brigadistas se reunieron para organizar el recorrido y mantener el ánimo en alto. Desde ese punto, Pablo destacó que se trabaja siguiendo las indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional, reforzando la presencia del movimiento en territorio y a pocas cuadras de la primera casa de Morena en Benito Juárez.

“Vivimos un día histórico para Cancún y para Quintana Roo. Hoy estamos en el Parque de la Unidad de la Supermanzana 91, siguiendo las indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional. Esta brigada de casa por casa con grandes compañeras, grandes compañeros del movimiento en Cancún. Estamos a unas cuadras de la primera casa de Morena aquí en Benito Juárez. ¡Arriba Morena, compañeras y compañeros!”, se escucha decir a Pablo, acompañado por las consignas de la militancia.

Al cierre del día, Pablo Gutiérrez subrayó que la convicción del movimiento está más firme que nunca, agradeciendo a las y los militantes que caminaron cada calle y tocaron cada puerta durante la jornada. “Cerramos la jornada en territorio, con la convicción más firme que nunca. Es un honor caminar de la mano con compañeras y compañeros de Morena, recorriendo cada calle, escuchando y construyendo. Porque aquí es donde todo cobra sentido: en el territorio, con la gente”, afirmó.

Entre consignas de “Arriba Morena”, “Viva Cancún”, “Viva Mara Lezama” y “Viva Claudia Sheinbaum”, las y los asistentes reiteraron su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación en Cancún y en el resto de los municipios quintanarroenses. Se observa a Pablo como uno de los morenistas cancuneses más entusiastas, siempre “en territorio”, dialogando con la ciudadanía y compartiendo los avances de programas impulsados por el gobierno federal y estatal.

Transformación desde las colonias

Las brigadas de territorio que encabeza Pablo Gutiérrez se suman a una dinámica constante de trabajo en colonias populares, jornadas informativas y encuentros comunitarios en Cancún y Benito Juárez. En estas actividades se difunden logros y proyectos del movimiento, como obras de infraestructura, recuperación de espacios públicos y programas de bienestar impulsados por los distintos niveles de gobierno.

En redes sociales se ha vuelto recurrente el mensaje de que “en territorio es donde se responde”, reflejando la idea de que la política se construye desde las calles y con la gente, no solo desde las oficinas. Bajo esa lógica, el “domingo de territorio” encabezado por Pablo confirma una línea de trabajo que privilegia la organización de base, el diálogo directo y la cercanía permanente con las y los cancunenses.