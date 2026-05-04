La apertura del Puente Nichupté será con todas las medidas de seguridad vial

La SICT lleva a cabo ajustes finales

Realizan pruebas, simulacros y señalización en el megaproyecto federal

Cancún.- Tras la inauguración del Puente Vehicular Nichupté encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que la apertura a la circulación se realizará una vez concluyan una serie de pruebas técnicas y operativas para garantizar la seguridad vial desde el inicio.

Durante una visita al sitio de la gasa, Mara Lezama detalló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) lleva a cabo ajustes finales en el puente, entre ellos la colocación de vialetas, pruebas de semaforización y simulacros del carril reversible, con el objetivo de ordenar el tránsito desde el primer día de operación.

Durante un recorrido por el puente, la Gobernadora explicó que los tres carriles, uno por sentido y uno reversible, estarán delimitados por vialetas adheridas con material epóxico, cuya correcta fijación requiere un periodo de fraguado antes de habilitar el paso vehicular.

Mara Lezama mostró los bolardos con sus reflejantes, las vialetas y vialetones de diferentes tamaños y colores, de acuerdo al carril en que se encuentren, que también son tema de seguridad. Añadió que también se ultiman detalles en luminarias que cuentan con toda la tecnología, arcos de seguridad y señalización.

Asimismo, añadió que por medio de botones que se utilizan como una especie de reductores de velocidad, se dará seguridad al conductor, y a quienes estén a su alrededor, al ingresar al descenso sobre la avenida Bonampak. “Ya están instalados y son medidas de seguridad que se están tomando a través de la SICT, conforme a la regla y a la norma para cuidarte a ti”, citó.

Indicó que estas acciones responden a decisiones logísticas tomadas durante el evento inaugural, por lo que actualmente se trabaja en la instalación y reforzamiento de algunos elementos que no se colocaron previamente.

Asimismo, anunció que se informará a la población sobre las reglas de uso del puente, las cuales serán de carácter federal, con énfasis en el funcionamiento del carril reversible, accesos, salidas y la ciclovía.

Espectacular Carrera en recorridos de 5 y 10 km

Cancún.- Una espectacular fiesta deportiva se vivió en la primera edición de la Carrera Puente Nichupté Cancún 2026, en la que participaron más de 3 mil corredores, hombres y mujeres, en recorridos de 5 y 10 kilómetros, cuyo disparo de salida estuvo a cargo de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

En el segundo día de actividades con más de 10 mil asistentes por la inauguración del Puente Vehicular Nichupté, que estuvo a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta emblemática obra también dio paso a una segunda carrera recreativa para todos aquellos que no entraron a la competencia pero que son fanáticos del atletismo.

Mara Lezama felicitó a los corredores, a los organizadores, a Asdeporte por su ayuda espectacular. “Todas las y los corredores que se inscribieron tienen su playera y van a tener una medalla que va a ser histórica, que está bien bonita”, afirmó.

En cuanto a los premios, se informó de una bolsa total de 140 mil pesos en efectivo. La Gobernadora encabezó la ceremonia de premiación: 10 kilómetros rama femenil, primer lugar Anahí Rivers Olmedo, segundo Janet Vallejo Sosa, y tercero, Dulce Cen Santiago. Rama varonil, primer lugar Daniel Valdez López, segundo Daniel García Fernández y tercero, Juan Pablo Alonso González.

Categoría 5 kilómetros: femenil, primer lugar Nadia Izquierdo Salazar, segundo Rosa Cruz Urbina, y tercero Natalia Bushabe. Varonil, primer lugar Brayan Rodríguez, segundo Luis Alberto López y tercero Emiliano Martínez.

Asimismo, la gobernadora Mara Lezama premió a los cancunenses que lograron los mejores tiempos.

La competencia, organizada por el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Quintana Roo en coordinación con la plataforma Asdeporte, tuvo como punto de salida y meta el acceso por la avenida Bonampak, en Cancún, permitiendo a los corredores atravesar esta nueva vialidad sobre la laguna Nichupté.

Esta fiesta deportiva de acceso gratuito fue también para acompañantes, asistentes, público en general, quienes disfrutaron de diversas estaciones de actividades a lo largo del derrotero, culturales, artística y gastronómica.