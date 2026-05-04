Debaten inclusión de scooters en nuevo reglamento de tránsito

Un reto para la movilidad en Cancún

Plantean la creación de un registro obligatorio para propietarios de estas unidades

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El futuro de la movilidad urbana en Cancún enfrenta un nuevo reto: la regulación de los scooters y vehículos de movilidad reducida dentro del Reglamento de Tránsito Municipal. Aunque la Comisión Edilicia de Movilidad, encabezada por el regidor Javier Renán Santos Morales, inició mesas de trabajo con los sectores involucrados, algunos empresarios señalan que fueron excluidos del proceso.

Fernando Peimbert, propietario de un negocio dedicado a la renta de scooters, acusó que en las primeras reuniones sí fueron invitados, pero después dejaron de ser consultados. “Ya no nos hablaron para pedir nuestra opinión”, lamentó.

El regidor Santos ha planteado la creación de un registro obligatorio para los propietarios de estas unidades, medida que, según Peimbert, busca imponer reglas sin considerar la voz de quienes operan el servicio. “Estos vehículos están a la vanguardia, son el futuro en el presente”, afirmó.

El empresario advirtió que, si se establece un padrón obligatorio, debería acompañarse de mejoras en la infraestructura vial. “Lo justo sería optimizar las vías por donde transitamos y sancionar a quienes se estacionan en esos espacios”, señaló.

El debate continúa abierto, y mientras las autoridades insisten en ordenar la movilidad, los prestadores de servicios piden que se les escuche para lograr un reglamento equilibrado que no frene la innovación.

Clausuran estacionamiento por cobros ilegales

El Ayuntamiento de Benito Juárez clausuró el estacionamiento de la Plaza Cancún Mall, en la Supermanzana 228, tras comprobar que la empresa operadora “Nice Parking” aplicaba tarifas no autorizadas y carecía de licencia de funcionamiento vigente.

La diligencia, realizada por la Dirección de Fiscalización al mediodía de ayer, derivó en la colocación de sellos de clausura y en la posibilidad de una sanción económica que podría superar los 586 mil pesos, equivalentes a cinco mil UMAS.

El secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, explicó que la medida responde directamente a las denuncias ciudadanas. “Hemos recibido solicitudes de cancunenses afectados por la operatividad de este estacionamiento”, señaló, detallando que varias dependencias municipales verificaron las condiciones del recinto y confirmaron que no cumplía con los requisitos legales mínimos.

Durante la inspección se constató que la empresa cobraba 15 pesos por las primeras dos horas y 5 pesos adicionales por fracciones posteriores, montos sin aval oficial. Gutiérrez Fernández aclaró que no existe autorización para modificar tarifas en este sector y que primero debe garantizarse un servicio eficiente y seguro antes de pensar en ajustes de precios.

El funcionario adelantó que las revisiones se extenderán a otros centros comerciales de la ciudad para evitar abusos similares. Además, el Ayuntamiento mantiene comunicación con operadores de estacionamientos para exhortarlos a mejorar la calidad y seguridad de sus instalaciones, advirtiendo que los operativos de vigilancia continuarán con apoyo de distintas fuerzas municipales para proteger los derechos de los usuarios.

El empresario Fernando Peimbert advirtió que si se establece un padrón obligatorio, debería acompañarse de mejoras en la infraestructura vial de Cancún. “Lo justo sería optimizar las vías por donde transitamos y sancionar a quienes se estacionan en esos espacios”, señaló.