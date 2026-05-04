Se esperan más de 1.2 millones de turistas durante el verano

Con impulso del Mundial 2026

Prevé Sedetur buena afluencia de visitantes en la próxima temporada alta

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Caribe mexicano se prepara para una temporada de verano con cifras récord. Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo, adelantó que los destinos del estado podrían recibir hasta 1.2 millones de visitantes nacionales e internacionales, impulsados no solo por el periodo vacacional, sino también por la Copa Mundial de Futbol que se celebrará entre junio y julio.

La referencia inmediata es la Semana Santa pasada, que dejó una huella de 1.2 millones de turistas. Cueto confía en que durante las semanas del Mundial se alcancen o incluso se superen esas cifras, ya que Quintana Roo conecta con 16 ciudades sede del torneo en Estados Unidos y Canadá, lo que lo convierte en un destino ideal para descansar entre partidos.

El funcionario reconoció que el panorama global de la aviación enfrenta retos por el alza en la turbosina y la reducción de vuelos, aunque destacó que las aerolíneas que operan en Cancún han mostrado interés en aumentar frecuencias. “El Caribe Mexicano es uno de los destinos que mejor les reditúa”, afirmó.

A pesar de las dificultades, el estado confía en repetir los números de 2025, cuando se alcanzaron 20 millones de turistas. Los indicadores de inicio de 2026 ya superan los del año anterior, lo que refuerza la meta de superar esa cifra con el impulso del Mundial y el regreso de la visa electrónica para brasileños, que podría duplicar la llegada de este mercado hasta 160 mil visitantes.

En el marco del Tianguis Turístico, Quintana Roo mantiene activa la campaña “La Capital Mundial de las Vacaciones” en sus principales mercados emisores: Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Colombia, Argentina y España, entre otros.

Hoteleros de Riviera Maya descartan adeudos de Magnicharters

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Toni Chaves, aseguró que la aerolínea Magnicharters no dejó pendientes con hoteles de este destino, ya que gran parte de sus clientes optaban por hospedarse en Cancún. Sin embargo, reconoció que sí existen compromisos por resolver con establecimientos en esa ciudad.

Chaves recordó que la compañía operaba bajo un esquema de bajo costo, pero con aviones de alto consumo de combustible, lo que terminó por hacer inviable su modelo de negocios. Este mismo problema, dijo, afecta a aerolíneas en todo el mundo debido al encarecimiento del petróleo.

El dirigente consideró que esta situación no representa un riesgo para el Caribe mexicano, pues las aerolíneas valoran la rentabilidad que les garantiza la región. Ejemplificó con Lufthansa, que ha retirado vuelos low cost pero mantiene rutas con aviones más grandes, y con Spirit, que desde hace años enfrenta rumores de quiebra. “En caso de que suceda, seguramente otra compañía más grande absorberá esas operaciones”, señaló.

Respecto al verano y la Copa Mundial de Futbol, Chaves destacó que el Aeropuerto Internacional de Cancún jugará un papel estratégico, permitiendo que miles de aficionados internacionales utilicen la Riviera Maya como base de operaciones. No obstante, advirtió que las reservaciones aún avanzan más lento de lo esperado, por lo que será hasta finales de mayo cuando se tenga un panorama más claro sobre la ocupación hotelera durante la justa deportiva.