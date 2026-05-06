Monsieur Periné, en el Teatro Metropólitan

Compartirá sus “Instrucciones Para Ser Feliz”

El concierto en la capital mexicana ofrecerá un recorrido por algunos de sus temas más emblemáticos

“Natural” es la canción junto a Rawayana que sigue al éxito conjunto con “Hora Loca”, ya “El Avión”, sencillo colaborativo con Carlos Vives que contiene la magia de la tradición y la frescura de la música colombiana.

Temas como “Nuestra Canción” y “Bailar Contigo”, cuentan con 232 millones y 119 millones de reproducciones en plataforma, respectivamente.

Monsieur Periné, el dúo colombiano conformado por Catalina García y Santiago Prieto, anuncia su próximo concierto en el Teatro Metropólitan con una presentación que no sólo celebra su trayectoria internacional, sino también, marca el inicio de una nueva etapa creativa para la banda con el lanzamiento de su más reciente álbum, Instrucciones Para Ser Feliz. Este proyecto concibe la música como un manual emocional para explorar la felicidad y el goce.

Reconocidos por su inconfundible fusión de pop, jazz y swing con ritmos latinoamericanos como la cumbia, la salsa y el bolero, Monsieur Periné se ha consolidado como uno de los proyectos más innovadores de la música en español. A lo largo de su carrera han publicado cuatro álbumes de estudio: Hecho a Mano (2012), Caja de Música (2015), Encanto Tropical (2018) y Bolero Apocalíptico (2023), este último ganador del Latin GRAMMY® a Mejor Álbum Alternativo, distinción que se suma al Latin GRAMMY® a Mejor Nuevo Artista obtenido en 2015.

El concierto en la capital mexicana ofrecerá un recorrido por algunos de sus temas más emblemáticos, como “Nuestra Canción”, que alcanzó el #1 del TikTok U.S. Chart y del Spotify Global Viral Chart, así como “Bailar Contigo”, canción que supera los 120 millones de reproducciones. Su potente propuesta en vivo los ha llevado a escenarios de talla mundial como Lollapalooza, Rock in Rio, Festival Estéreo Picnic, Austin City Limits y Vive Latino.

Monsieur Periné continúa expandiendo su universo musical con el reciente lanzamiento del sencillo “El Avión”, una colaboración especial con el icono colombiano Carlos Vives, que celebra la conexión entre generaciones y estilos de la música latinoamericana, reafirmando el espíritu colaborativo y festivo del proyecto.

RADIOGRAFÍA MUSICAL

Con 3.2 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, Monsieur Periné confirma que su propuesta sonora -alegre, elegante y profundamente latina- sigue atravesando fronteras. México se posiciona como el segundo país que más consume la música de este proyecto, sólo después de Colombia, reafirmando el vínculo natural de la banda con el público mexicano y su relevancia dentro del circuito musical latino.

Al mismo tiempo, el proyecto mantiene una presencia sólida en Estados Unidos, reflejo de su alcance dentro del mercado anglosajón y de audiencias multiculturales. No es casualidad: 8 de cada 10 escuchas provienen de público hispano, una base que conecta activamente con el mensaje de identidad, celebración y representatividad cultural que define el universo de Monsieur Periné.

Regálate estas Instrucciones Para Ser Feliz acompañando a este dúo colombiano durante la Preventa Banamex el próximo 7 de mayo o bien, en la venta general que se liberará un día después, a través de Ticketmaster o en la taquilla del inmueble.