El Mundial de futbol también se filma

Con varios estrenos este 2026

Documentales, miniseries y películas que van de Mar del Plata a Río, de México 86 a la gloria de Liverpool y de Ronaldinho a “Dibu” Martínez

Por Arturo Arellano

En 2026, la antesala de la Copa del Mundo viene cargada de estrenos futboleros que convierten al balón en relato, memoria, mito y hasta confesión política: documentales, miniseries y películas que van de Mar del Plata a Río, de México 86 a la gloria de Liverpool, de Ronaldinho a Dibu Martínez. La pregunta ya no es sólo quién levantará la copa, sino qué historias quedarán grabadas en la pantalla antes de que ruede el torneo.

Netflix, Disney+ y las salas de cine en México activaron una agenda de lanzamientos que acompaña el clima mundialista con títulos sobre figuras, equipos, torneos históricos y la raíz popular del fútbol. Hay piezas centradas en ídolos contemporáneos como Dibu Martínez y Ronaldinho, revisiones de hitos como Estados Unidos 1994, México 86 y la final de Estambul 2005, además de miradas al fútbol de barrio, al universo de Pumas y a una ficción inspirada en el juego real.

La fiebre de la pantalla

Hay años en que el fútbol se cuenta a sí mismo con más fuerza desde una cámara que desde un estadio, y 2026 es uno de ellos. La programación anunciada para estos meses deja ver una tendencia clara: el relato futbolero dejó de ser sólo crónica deportiva para convertirse en un género de prestigio, capaz de mezclar biografía, archivo, memoria colectiva y espectáculo. En la práctica, eso significa que el Mundial ya empezó, aunque todavía falten los himnos, los sorteos y los primeros silbatazos.Entre los estrenos más visibles aparece Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, con fecha de estreno del 28 de mayo. La película documental recorre la vida del arquero argentino desde Mar del Plata hasta la coronación mundial, y suma animación de Liniers junto con testimonios de Lionel Messi y Lionel Scaloni, una mezcla que apunta a un retrato emocional y creativo del campeón.

En la misma línea de estrellas con aura de leyenda, Ronaldinho: El Único se estrenó el pasado el 16 de abril como miniserie de tres episodios. La producción de Netflix incluye material inédito y un repaso de la carrera del brasileño que convirtió el regate en lenguaje universal, con voces cercanas al astro y una promesa clara: mostrar por qué fue irrepetible.

Brasil y memoria

El otro gran protagonista de esta ola es Brasil, y no por casualidad. USA ’94: El regreso de Brasil a la gloria se estrena hoy 7 de mayo en Netflix y reconstruye el cuarto título mundial de la “Canarinha” con material detrás de cámaras y un enfoque en el camino colectivo hacia la conquista. La sinopsis oficial resalta el liderazgo de Dunga y los goles de Bebeto y Romário como ejes de una historia que devolvió al país a la élite.

El 8 de junio será el turno de La raíz del juego, una miniserie centrada en el fútbol amateur brasileño o várzea, esa cantera sentimental donde nacen muchos talentos antes de llegar al profesionalismo. El proyecto de Netflix se adentra en torneos de barrio y en la lógica comunitaria que alimenta el fútbol de Brasil, con una mirada a la Super Copa Pioneer y al vínculo entre calle, identidad y ascenso deportivo.

Europa en conflicto

También habrá espacio para las grietas y el dramatismo europeo. El autobús: Un motín del fútbol francés, previsto para el 13 de mayo en Netflix, apunta a la historia interna de la selección de Francia, un terreno perfecto para explorar crisis de vestuario, tensiones generacionales y momentos de quiebre dentro de una potencia futbolística. La producción recrea la polémica participación de la selección francesa en el Mundial de Sudáfrica 2010 y la huelga de jugadores que provocó una gran indignación nacional en Francia.

A eso se suma Untold UK, serie de tres documentales que aborda a Jamie Vardy, el milagro del Liverpool en Estambul 2005 y Vinnie Jones. La producción, ligada a la marca documental de Netflix, exhibe la mejor virtud del formato: contar el fútbol inglés desde personajes que parecen nacidos para el mito, entre la épica obrera, la improbable ascensión y la memoria de una remontada que sigue siendo materia de culto.

México también juega

En México, la pantalla no se queda atrás. Un portero muy improbable, con estreno en cines el 14 de mayo, se presenta como una película inspirada en el universo del fútbol real y respaldada por figuras como Raúl Jiménez y Héctor Moreno. Cuenta la historia de Martín, un humilde adolescente con un talento extraordinario como portero, sueña con convertirse en futbolista profesional. Enfrentando rechazo y bullying por su muy particular forma de ver el mundo (es autista), deberá apoyarse en sus pintorescos amigos del barrio para superar los desafíos de su condición y aprovechar la única oportunidad que tiene para alcanzar su sueño.

Más sólida en su perfil documental aparece Puma desde la cuna, programada para finales de mayo en más de 120 salas. La producción retrata la vida interna del Club Universidad Nacional, incluyendo al equipo femenil y fuerzas básicas, lo que le da una dimensión institucional y afectiva: no sólo habla de un equipo, sino de una forma de entender la pertenencia universitaria.

Mundial, política y cine

Uno de los títulos más llamativos es El Partido, documental sobre Argentina e Inglaterra en México 86, seleccionado para Cannes Premiere y con estreno en el festival antes de su llegada comercial. La película revisa el célebre duelo de 1986 con archivos, testimonios y un enfoque que conecta fútbol, política e historia, recordando por qué ese partido sigue siendo un símbolo planetario.

También destaca México 86, la película de Netflix protagonizada y producida por Diego Luna, con estreno el 5 de junio. La cinta toma como punto de partida la renuncia de Colombia y la maniobra política que llevó a México a obtener la sede del Mundial de 1986, y lo hace como sátira con toques de ficción, con Karla Souza y Daniel Giménez Cacho en el elenco.

El Mundial como relato

Cierra la lista Chasing the Dream, documental oficial de la FIFA con estreno en Disney+, concebido como una pieza cinematográfica y emocional sobre la pasión por el Mundial. Su apuesta es clara: mostrar que la Copa no sólo se juega con 11 contra 11, sino también en la memoria, la identidad y la emoción colectiva de millones de personas.

En conjunto, estos estrenos revelan algo más que una moda: el fútbol llegó al cine y al streaming para quedarse como territorio narrativo mayor. Porque antes de que el Mundial se mida en goles, atajadas y tablas de posiciones, ya se está disputando otra competencia: la de las historias que convierten al juego en memoria compartida.

¡El Mundial late en cada fotograma!

Si hay un título que me tiene atrapado de entrada es “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”. No es cualquier documental: su narrativa se arma con animaciones e ilustraciones del genial Liniers, un guiño perfecto al apodo «Dibu» que viene de la caricatura Mi familia es un dibujo de 1996, esa serie que todos recordamos por sus trazos locos y divertidas historias. Ver al arquero de Mar del Plata detener penales mundiales con ese estilo gráfico es poesía futbolera pura, un relato que humaniza al héroe y lo hace eterno en viñetas.

Otra que me tiene bastante interesado es “Un portero muy improbable”, que llega a cines mexicanos el 14 de mayo. Esta cinta toca fibras sensibles como el autismo y el bullying en el universo del fútbol real, además cuenta con participaciones especiales como la de Jorge Campos. En un deporte que a veces parece de fieras invencibles, historias así recuerdan que el verdadero gol es romper barreras y ganar desde adentro.

Corran a las salas o al streaming por el estreno que más les remueva el alma: revivan México ’86 con Diego Luna, bailen con Ronaldinho o sientan la várzea brasileña. Hagan sus conclusiones, debatan en la sobremesa y calienten para ingresar a la cancha en el Mundial 2026. Porque el fútbol no es sólo encuentros: es pantalla, emoción y nosotros, listos para entrar al juego mayor. ¡Que ruede la pelota!