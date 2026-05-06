Irán evalúa nueva propuesta de EU para poner fin a la guerra

Casi 10 semanas de enfrentamientos

Se espera que Teherán envíe una respuesta a través del mediador Pakistán

Irán está evaluando una nueva propuesta de Estados Unidos para poner fin a su guerra de casi 10 semanas, según una persona familiarizada con el asunto, mientras China sumó su voz a la presión diplomática global para cerrar el conflicto.

El memorando de entendimiento de una página de Washington, si Irán lo acepta, conducirá a la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y al levantamiento del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes, según la persona, que pidió no ser identificada al tratar información sensible. Nada ha sido acordado aún, dijo la fuente, y las negociaciones detalladas sobre el programa nuclear de Irán llegarán más adelante en el proceso.

Se espera que Irán envíe una respuesta a través del mediador Pakistán en los próximos dos días, dijo la persona. En una reunión en Pekín, Wang Yi instó a su par Abbas Araghchi a seguir negociando, señalando que “una reanudación de las hostilidades es desaconsejable”.

El petróleo se desplomó tras la noticia, con el crudo Brent cayendo más de 10% hasta situarse por debajo de 100 dólares por barril por primera vez desde finales de abril. Los bonos gubernamentales globales extendieron sus avances a medida que crecía el optimismo del mercado sobre una resolución del conflicto.

La noticia del posible avance se produjo mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una presión creciente para poner fin a la guerra que inició junto a Israel a finales de febrero. El cierre de Ormuz ha bloqueado un punto clave de tránsito para los suministros energéticos globales, provocando un alza en los precios de la gasolina en EU por encima de 4,50 dólares por galón por primera vez desde julio de 2022. Esto ha incrementado la presión sobre el Partido Republicano antes de las elecciones de medio término en noviembre.

Trump suspendió el martes una iniciativa militar para guiar a los barcos varados a través de Ormuz después de solo un día de operaciones, “para ver si el acuerdo puede ser finalizado y firmado”. Citó “grandes avances” con Irán hacia un acuerdo final, sin dar más detalles.

El plan estadounidense para Ormuz -que Trump denominó Project Freedom- provocó enfrentamientos con Irán y el lanzamiento de misiles contra Emiratos Árabes Unidos. Eso obligó a Washington a insistir en que un alto al fuego de casi un mes sigue vigente, y Pekín utilizó un inusual comentario público sobre el conflicto para advertir contra un retorno a los combates.