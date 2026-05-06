Elevado déficit

Aunque pese Salvador Martínez García

Los últimos informes sobre la deuda de Estados Unidos son “un lugar aterrador”, como lo definió Marc Goldwein, vicepresidente del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, ONG con sede en Washington.

Al 31 de marzo pasado el endeudamiento fiscal de EUA se situó en 31.26 billones de dólares, lo que supera el Producto Interno Bruto de los últimos 12 meses, que fue de 31.21 billones de dólares.

Esta situación pone al país más poderoso del mundo “en territorio desconocido”, según Goldwein, porque sitúa la relación deuda-PIB en un 100.2 por ciento, cifra encaminada a romper el récord establecido tras la segunda guerra mundial.

The Wall Street Journal señaló que la administración federal gasta actualmente 1.33 dólares por cada uno que recauda, lo cual proyecta un déficit presupuestario para este año de 1.9 billones de dólares.

Por su parte, la calificadora crediticia Fitch Ratings alertó sobre el deterioro de las cuentas públicas del vecino del norte y prevé un déficit del 7.9 por ciento del PIB para este 2026, lo que llevaría la deuda pública a superar el 120 por ciento del producto nacional.

El informe de Fitch también advierte sobre la incertidumbre en la política comercial y fiscal; la complicada sostenibilidad de los ingresos por aranceles y las posibles tensiones políticas en el Congreso para noviembre próximo por las elecciones de mitad de mandato.

Otros puntos de alerta para la economía de EU son los fondos fiduciarios de la Seguridad Social Medicare los cuales podrían agotarse en la próxima década. Y la cereza del pastel crítico son los riesgos del papel del dólar como moneda de reserva global, como consecuencia de las alteraciones económicas derivadas de la guerra de Irán.

¿Qué pasará?

Ahorros

A pesar de todas las represiones del presidente convicto, Donald Trump, aranceles incluidos, México alcanzó un récord de 16.3 por ciento para llegar a 231 mil 300 millones de dólares en exportaciones hacia el norte, en el primer trimestre de este año.

Nuestro país incrementó más sus importaciones que sus exportaciones, para quedar en la tercera posición entre las economías con más alto superávit con Estados Unidos, superando a China y sólo por debajo de Taiwán y Vietnam.

Washington, especialmente Trump, debería tomar en cuenta estas cifras comerciales aun cuando no es posible predecir su actuación en torno a la revisión del T-MEC.

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@salvador_mtz