El PRI pide al Tesoro de EU considerar a Morena como organización terrorista, como lo hizo con ETA

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Luego de presentar este mismo reclamo ante el INE, la dirigencia Nacional del PRI, que encabeza Alejandro Alito Moreno, presentó ayer una demanda formal ante el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de los EU para que sea considere a Morena como una organización terrorista.

La petición, dijo el dirigente en conferencia de prensa, se sustenta en los claros y evidentes vínculos entre Morena y grupos del crimen organizado.

“Hay antecedentes claros. En 2003, Estados Unidos consideró a Batasuna como parte de ETA por su relación directa. Hoy señalamos un caso similar en México, donde el crimen organizado, en alianza con Morena, ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio”, afirmó el senador.

Y subrayó:

“México no puede normalizar que el poder esté vinculado con el crimen organizado. El país merece un gobierno limpio y sin compromisos con los criminales que han llenado de violencia al país.

Elecciones en Coahuila

Previamente, Alito encabezó el arranque de la campaña de sus candidatos a le elección de 25 diputaciones locales en Coahuila, que se realizará en junio y serán los únicos comicios que se realicen este año.

Coahuila es el único estado que no ha vivido la alternancia y donde siempre ha gobernado el PRI.

Adicionalmente, tomó protesta a las y los Delegados Generales del PRI que estarán trabajando en distintos estados del país.

A ellos se integran @Cuquis_Camarena en Michoacán, @JuanJos5286081 en la Ciudad de México, @HContrerasZ en San Luis Potosí, Carolina Dávila Ramírez en Zacatecas, @Mariana_Moguel en Tlaxcala, @Olgaleylani en Baja California, Víctor Saucedo Perdomo en Guerrero y Ana Rosa Valdés Salazar en Baja California Sur.

Este grupo, dijo el senador Moreno, trabajará en todo el país.

Coahuila, estabilidad laboral y desarrollo

El proceso electoral arranca en una entidad donde su gobernador, el priista Manolo Jiménez, inicia el proyecto Mega Obras Coahuila 2026, un ambicioso plan de infraestructura carretera que tiene como objetivo fortalecer la conectividad y detonar el desarrollo económico con una mejoría en la calidad de vida de la población.

“… es un mega proyecto de infraestructura carretera sin precedente para nuestro Estado, con una inversión mixta de iniciativa privada y gobierno de 14 mil millones de pesos para construir libramientos, puentes y ampliar carreteras en todas las regiones de Coahuila.

“Con esto, fortalecemos nuestra competitividad, economía y el empleo. Seguimos desarrollando los mejores proyectos para llevar a Coahuila al siguiente nivel. Seguimos con todo pa’ delante a pasos de gigante», destacó el gobernador.

Previamente, en un encuentro con Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM, Jiménez destacó que en sus dos años al frente de Coahuila, se había logrado cumplir el 85 por ciento de los compromisos adquiridos en campaña, impulsando obras, programas sociales, educativos y de salud, así como estrategias de promoción económica y turística, con avances en materia de seguridad, para convertir a Coahuila en el estado más seguro del norte de México y uno de los más seguros del país y con plena tranquilidad laboral.

“En Coahuila existe capacidad de diálogo y nos sentamos siempre las y los trabajadores, los sindicatos, la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno para cuidar la estabilidad laboral”, subrayó.

Mario López, el clásico disparo por la culata

El diputado federal Mario López Hernández en considerado en su natal Matamoros como un engañabobos.

Militante de Morena, pero con una diputación federal asignada al Verde Ecologista, fiel a su estructura de buscabullas mediático, salió hace días a ganar espacios en medios, al lanzar leña contra sus propios compañeros en la alianza oficialista donde acusó de corruptos a los de sus propias bancadas.

A otros los señaló de ser partícipes del huachicol fiscal.

Luego de la revolcada mediática, encabezada por López Hernández, rápido salió Manuel Muñoz Cano, líder estatal del Verde Ecologista, para deslindarse del diputado busca-lios.

“Él es militante de Morena… no representa la línea del Verde”, afirmó Muñoz Cano.

Recordó que López Hernández ha sido señalado de lavado de dinero, de compra irregular de propiedades, incurrir en daño patrimonial, de ser retenido en la frontera y perder su visa.

Al diputado López se le vincula en Tamaulipas a Maki Ortiz, Carlos Peña Ortiz, Claudia Hernández, Adrián Oseguera, José Ramón Gómez Leal, Casandra de Los Santos y otros.

Conocido también como La Borrega, el diputado López Hernández fue conminado a presentar pruebas y denuncias formales ante la fiscalía.

“Abrir frentes es fácil; sostenerlos es otra cosa y cuando no hay pruebas, el terreno cambia. Ya no es mediático, es jurídico, y ahí no se gana con declaraciones ni con entrevistas, se gana con documentos”, se indicó.

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