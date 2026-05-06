Aferrados al poder

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

Son muchos los políticos que luchan durante años por escalar los puestos burocráticos y los de elección popular y pocos los que lo consiguen.

Otros más simplemente aprovechan la oportunidad a modo que les brindan las condiciones existentes y simplemente suben los peldaños disponibles.

Sin embargo, a los dos grupos los distingue una cuestión particular: se aferran al poder y no quieren soltarlo.

Actualmente, hay grandes ejemplos de lo anterior y sin distingo de ideologías, los políticos, aprovechando la equidad de género, hombres y mujeres se desviven por el poder.

La actual situación que vive Sinaloa, no es privativa de la entidad, ya que viendo las barbas de tu vecino cortar, hay quienes ponen las suyas a remojar.

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila vive una situación sui géneris, pues ante los continuos señalamientos de una eventual licencia, busca los métodos para blindarse y recurre al tradicional llamado a la unidad.

Marina del Pilar convocó a todos sus aliados para dar muestra de que la unidad prevalece en su entidad, aunque los asistentes a su evento lo hicieron por la convocatoria de la propia gobernadora y esperando conocer sobre su licencia, lo que no ocurrió.

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores también se blinda y anuncia que ellos ya escogieron a quien los habrá de representar en las urnas para la renovación de la gubernatura en la figura del alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus.

Zacatecas denota la disputa entre el clan Monreal por evitar, unos que la candidata sea la senadora Verónica Díaz Robles y los otros que ascienda a esa posición Ulises Mejía.

Sinaloa parece un estado a modo para que los priistas recuperen territorio, pero se pueden atragantar con el bocado antes de masticarlo.

Hay quienes tienen grandes aspiraciones como el gobernador de Nuevo León, Samuel García quien pretende que su esposa, Mariana Rodríguez lo suceda en el cargo, mientras él elucubra sobre sus posibilidades de convertirse en candidato presidencial en 2030.

Otra entidad en que la familia es más importante que el pueblo es San Luis Potosí, donde el Partido Verde puede tener su némesis, ya que la insistencia en mantener el poder para la familia, podría llevar a la debacle a la familia Gallardo González, en su insistencia por mantener el estado como coto familiar.

La elección de 2027 es la última oportunidad para que familias completas puedan seguir detentando el poder de forma continua, ya que en 2030 entran en vigor los mandamientos constitucionales que lo prohíben.

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Crece el enfrentamiento entre el partido gobernante y la gobernadora de Chihuahua. La nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel enfoca sus baterías en contra de Maru Campos, por el asunto de los agentes de la CIA y pide que sea juzgada por traición a la patria, pero no pide lo mismo para el exgobernador de Sinaloa y aliados que quieren ser juzgados por el gobierno estadounidense y que traicionaron al pueblo, a la Patria y a sus propios correligionarios.

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