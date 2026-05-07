Ale Zéguer lleva la intimidad de la canción a la Bohemia 90 en El Cantoral

Compartirá escenario con Juan Solo y Carmen María

“Es una experiencia religiosa… como cuando nos juntamos entre amigos a tocar guitarra”, afirma

Por Arturo Arellano

El Cantoral será escenario de la Bohemia 90, un concierto que reunirá a tres destacados cantautores egresados del Taller de Composición de la SACM —espacio clave en la formación de su voz artística—: Ale Zéguer, Juan Solo y Carmen María, referentes de la escena musical contemporánea en México.

Tres propuestas distintas, forjadas bajo un mismo espíritu creativo, se encontrarán el viernes 15 de mayo a las 21:00 horas en una noche donde la canción será el hilo conductor: letras que interpelan, melodías que permanecen y la intimidad de tres artistas compartiendo escenario.

Con más de once años de trayectoria, Ale Zéguer se ha consolidado como una de las cantautoras más sensibles de su generación. En entrevista, la artista adelantó que el concierto apostará por la cercanía con el público.

“Estamos preparando algo súper bonito mis amigos y yo, el principal motivo de esta bohemia es compartir con la gente esta experiencia de lo que es un formato como este, porque muchos no lo saben. Es una experiencia religiosa, con nuestras canciones, pero como sucede en nuestra casa, cuando nos juntamos a compartir, a unos drinksitos y tocar la guitarra. Es una convivencia entre amigos y la llevamos al Cantoral”, explicó.

El formato no solo incluirá música, sino también relatos personales. “A nosotros nos encanta cantar, pero también contar, nos encanta el chisme, nos gusta hablar y decirle a la gente cómo nace cada tema. Cada quien eligió sus canciones y nos ayudamos también, dar a conocer en mi voz estas canciones que he escrito para otros artistas, pero también otras que son de mi proyecto personal”.

Además, habrá colaboraciones en vivo: “Vamos a contar nuestras historias reales detrás de las canciones y vamos a hacer juntes en algunos temas, nos van a escuchar a los tres cantando mis canciones o de Juan Solo o de Carmen, la mezcla compartida será muy interesante”.

Una carrera marcada por grandes voces

El repertorio de Ale Zéguer ha encontrado eco en artistas como Yuridia, Carín León, Camila, Reik, Ha*Ash, Ángela Aguilar, Río Roma, Lasso, María José, Alejandra Guzmán, Danna Paola y Matisse “He tenido la bendición de escribir canciones para artistas que admiro muchísimo, como Carín León, Yuridia, Camila, Reik, la verdad mucho que he admirado de toda la vida y para mí es una súper celebración”, compartió.

Entre todas sus composiciones, hay una que marcó un antes y un después: “La verdad es que todas las canciones tienen un lugar muy importante en mi vida, todas nos van abriendo paso, incluso la menos escuchada, estoy agradecida con todas. Pero una que ha marcado mucho mi carrera y ha hecho que otros artistas volteen a verme es la que grabó Carín León, ‘El amor de mi herida’, la escribimos con Johan Sotelo y Omar Robles, especialmente para él y estuvo cuatro semanas número uno en Billboard”.

Para Zéguer, este logro también tiene un significado más amplio: “Con eso se demuestra que las mujeres tenemos un lugar en el regional mexicano, que hay lugar para nosotras, aunque es muy complicado llegar a ese nicho, pero sí se puede, para todas las mujeres que quieren entrar, sí se puede”.

Un regional mexicano con identidad propia

La cantautora adelantó que ya trabaja en su próximo álbum, el cual estará profundamente influenciado por sus raíces “Estamos trabajando en mi próximo álbum, estoy muy conectada con el regional porque soy del norte y crecí con música como la de Los Cadetes de Linares, entonces mi próximo disco va por esa línea, al regional, pero muy autoral, hacer la diferencia como mujer, porque es un género complicado para nosotras. Quiero poner mis letras y canciones en este género, no por moda, sino porque representa el lugar de donde vengo. Los productores son nuevos como Memo Escalante y estamos en eso”.

Sobre su propuesta sonora, puntualizó: “Lo que yo estoy intentando defender es ese sonido, porque no hay un hilo negro, es el regional mexicano, bien norteño, es una fusión de bajo quinto, acordeón, pero fusionado con el country, con pop, y la diferencia con tanta música que hay allá afuera son las letras. Siempre he sido defensora de la poesía y de las letras con sentido y profundidad. Para empoderar a las mujeres, para llorar, para bailar. Es un regional artesanal”.

Un encuentro irrepetible La Bohemia 90 promete ser una experiencia única para el público, donde la música, las historias y la complicidad entre artistas se entrelazan en un formato íntimo y cercano. Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en la taquilla de El Cantoral.