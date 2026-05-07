Aprueban diputados regular el uso de teléfonos móviles en escuelas de Edomex

Se limitan a fines académicos o emergencias

Valle de México.- El Congreso mexiquense aprobó regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de estudiantes en instituciones de educación básica, limitándose a fines académicos o emergencias personales y previa autorización de la persona responsable del aula o directiva durante los horarios de clase.

Con la reforma avalada, la autoridad educativa expedirá lineamientos, protocolos, guías o manuales para delimitar el uso de los dispositivos para fines académicos y pedagógicos; y determinará tiempos y espacios específicos, distintos al aula, en los que se permita su uso para fines recreativos o de comunicación personal.

La reforma presentada por el diputado Anuar Azar, y su bancada, es para prevenir su utilización inadecuada y contribuir a erradicar conductas vinculadas a la violencia escolar, derivado de ello, el Congreso mexiquense aprobó regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos del estudiantado en instituciones de educación básica.

Es así qué la autoridad educativa estatal expedirá lineamientos, protocolos, guías o manuales para delimitar el uso de los dispositivos para fines académicos y pedagógicos, y determinará tiempos y espacios específicos, distintos al aula, en los que se permita su uso para fines recreativos o de comunicación personal.

De acuerdo con el dictamen los lineamientos promoverán el uso seguro y responsable de la tecnología, con especial énfasis en la prevención de riesgos asociados al ciberacoso, la violencia en sus diversos tipos y modalidades.