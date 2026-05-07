Propone Vargas del Villar acceder a créditos bancarios sin carga moratoria

Se busca evitar sobreendeudamiento

Valle de México.- Con el propósito de que las familias mexicanas puedan acceder a créditos bancarios sin enfrentar cargas moratorias y/o comisiones encubiertas, el senador Enrique Vargas del Villar presentó una iniciativa de ley para reformar las leyes de Instituciones de Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Al suscribir esta iniciativa, el senador mexiquense explicó que los créditos otorgados por instituciones de banca múltiple o de desarrollo, constituyen un instrumento esencial para el desarrollo económico, sin embargo, cuando su otorgamiento carece de límites razonables, se convierte en un mecanismo de sobreendeudamiento para las familias o las personas.

“Si bien estas instituciones han contribuido de manera significativa al fortalecimiento del crédito en el país, también es necesario reconocer que, en algunos casos, la estructura de comisiones, intereses moratorios y cargos adicionales asociados a productos financieros ha generado condiciones desventajosas para los usuarios”, dijo.

Destacó que «cuando estos no se encuentran debidamente regulados o transparentados, por lo que hay que reconocer que existen relaciones asimétricas donde una de las partes posee superioridad técnica, económica e informativa que no podemos permitir”, aseveró.

El senador panista detalló que la cartera de crédito al consumo supera 1.7 billones de pesos en México, con una tasa de morosidad promedio de tres por ciento, lo que representa intereses moratorios acumulativos, capitalización de deuda y cargos adicionales que dificultan la recuperación de la estabilidad financiera de las familias

“Es necesario establecer topes máximos legales para el cobro de estos rendimientos moratorios en los préstamos otorgados por instituciones bancarias u otras entidades financieras, toda vez que no existen actualmente”, concluyó.