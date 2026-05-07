El gobierno de Tlalnepantla busca reducir casos de embarazo juvenil

Campaña de prevención

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde Raciel Pérez Cruz implementó la campaña de prevención del embarazo en adolescentes denominada «Tlalne Joven: Mi Futuro, Mi Decisión», la cual tiene como objetivo primordial generar acciones de educación sexual y reproductiva dirigidas a jóvenes de entre 15 y 19 años de edad.

Esta iniciativa busca contribuir activamente a la reducción de casos de embarazo en la población estudiantil de los 16 planteles de educación media superior situados en el municipio, basándose en el supuesto de que el acceso a información clara sobre salud sexual fortalece la toma de decisiones informadas.

La estrategia institucional se fundamenta en ejes rectores que incluyen la perspectiva de género, los derechos de la infancia y adolescencia, y el desarrollo de un proyecto de vida libre de violencia.

El programa contempla diversas etapas que inician con un diagnóstico situacional para identificar el conocimiento previo de los estudiantes y el impacto escolar de los embarazos actuales.

Posteriormente, se realizarán intervenciones directas con temas clave como la identidad sexual, métodos anticonceptivos, prevención de enfermedades de transmisión sexual y la importancia de evitar el consumo de sustancias durante las prácticas sexuales.