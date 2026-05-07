Concreta gobierno de Edomex donación de hospital en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- El IMSS Bienestar y el Gobierno del Estado de México formalizaron el contrato de donación y entrega del Hospital General Valle Ceylán, ubicado en esta localidad, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura hospitalaria y ampliar el acceso a servicios médicos gratuitos para la población sin seguridad social de la entidad. La incorporación de esta unidad médica al IMSS Bienestar forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México y representa un avance en la recuperación y fortalecimiento de los servicios públicos de salud en la región.