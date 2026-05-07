Delfina Gómez y abre diálogo para mejoras laborales de servidores públicos

Recibe pliego petitorio 2026 del SUTEyM

Refrenda su compromiso con la justicia social y trabajo conjunto con el gremio sindical – Destaca el servicio de miles de trabajadoras y trabajadores que diariamente ayudan a la ciudadanía

Toluca, Estado de México.– Como parte del compromiso del Gobierno del Estado de México con la justicia laboral, el diálogo permanente y el fortalecimiento del servicio público en beneficio de las y los mexiquenses, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez recibió el pliego petitorio del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM).

“Recibir este pliego petitorio, más que un acto administrativo, es un acto de justicia social; de escuchar la voz y atender las necesidades de quienes, desde las ventanillas, las calles o las oficinas, tienen El Poder de Servir a las y los mexiquenses”, señaló la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Durante el encuentro, la Mandataria mexiquense reconoció la labor de miles de servidoras y servidores públicos del sector central que diariamente contribuyen al funcionamiento de las instituciones y a la atención de la ciudadanía en todo el territorio estatal. Asimismo, reiteró que la coordinación con las organizaciones sindicales es fundamental para construir mejores condiciones laborales y consolidar instituciones más cercanas y eficientes.

“Tengan la certeza de que cada punto de este documento será analizado a profundidad y con voluntad, buscando en todo momento atender sus peticiones que fortalezcan sus derechos laborales y el bienestar de sus familias”, expresó Delfina Gómez Álvarez al recibir el pliego petitorio correspondiente al año 2026.

La titular del Ejecutivo estatal también reconoció la disposición para construir acuerdos por parte del Maestro Herminio Cahue Calderón, Secretario General del SUTEYM, así como del Comité Ejecutivo de esta organización sindical, al reiterar el compromiso del Gobierno del Estado de México para trabajar en equipo en favor de las y los servidores públicos mexiquenses.

Por su parte, el Secretario General del SUTEyM dijo que la organización sindical representa un pilar operativo fundamental en todo el territorio estatal y que se suma con responsabilidad al trabajo de la actual administración para fortalecer el servicio público y cumplir con el principio de servir al pueblo mexiquense.

Asimismo, reconoció que la gestión de la Maestra Delfina Gómez Álvarez se ha caracterizado por un enfoque humanista y por el respeto a los derechos de las y los servidores públicos.

Durante el evento, Mónica Chávez Durán, Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, refrendó el compromiso de conducir este proceso bajo principios de justicia laboral, cercanía y responsabilidad, al reconocer la labor de las y los servidores públicos como pieza fundamental para la transformación de la entidad. Asimismo, destacó la importancia de mantener un diálogo abierto y constructivo con el SUTEYM en beneficio de las y los trabajadores del gobierno estatal.

Al evento asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Oscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas, e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del SUTEyM.