Reconstruyen Periférico Norte con transformación de imagen urbana

Naucalpan, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México realiza la reconstrucción integral de Periférico Norte desde Naucalpan a Tepotzotlán, proyecto histórico que forma parte de la estrategia de la Maestra Delfina Gómez Álvarez “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, y que tuvo una inversión superior a los mil 200 millones de pesos para mejorar la movilidad de 15 millones de usuarios.

La transformación de esta infraestructura vial se consolida como una de las intervenciones más importantes de la administración de la gobernadora Delfina Gómez. Entre los beneficios, facilita los traslados de más de 200 mil automovilistas que circulan diariamente por esta vía; durante las obras complementarias llevadas a cabo en las primeras semanas de mayo no se afecta el tránsito vehicular.

La reconstrucción contempla:

Repavimentación de 108 kilómetros en carriles laterales y centrales

Labores de desazolve

Colocación de iluminación moderna (led)

Nueva señalética y balizamiento

Mejora en puentes peatonales

Poda y limpieza