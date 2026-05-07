Conflictos políticos invalidan buenos indicios en materia económica

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

A pesar de que la guerra en Irán crea una situación de incertidumbre económica, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) se decidió por el lado optimista y decidió reducir la tasa básica de interés.

El recorte es reducido, de 25 puntos base para ubicarla en 6.50%, pero resulta importante en este ambiente volátil. De hecho en su comunicado, Banxico reconoció que la guerra entre EU e Irán plantea retos para la inflación en nuestro país.

No hubo acuerdo entre los integrantes de la Junta de Gobierno. Al menos dos de los cuatro subgobernadores, Jonathan Heath y Galia Borja, votaron en contra, pues propusieron dejar la tasa de interés sin cambios en 6.75%. La decisión fue aprobada por mayoría de tres votos contra dos. Votaron a favor la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores Gabriel Cuadra y Omar Mejía Castelazo.

En tanto, la gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, recordó que ya había advertido que el ciclo de recortes del Banxico llegaría a su fin este año.

Fuera de la incertidumbre derivada de sucesos fuera de la frontera nacional, el cuerpo directivo del Banco de México tomó en cuenta un contexto en el que la inflación en México desaceleró en abril, por lo cual decidió aplicar éste, que será el último recorte a la tasa de interés de 2026.

“Hacia delante la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Asimismo, juzgó apropiado realizar un recorte adicional a la tasa de referencia y con esto concluir el ciclo iniciado en marzo de 2024. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”, apuntó Banxico en su comunicado.

El banco central mexicano suma ya 15 movimientos consecutivos dentro de ese ciclo de recortes iniciado en marzo de 2024, cuando la tasa de referencia comenzó a descender desde el histórico nivel de 11.25%, donde permaneció durante once meses.

El Banco de México señaló que la inflación cerrará en 4.1 por ciento durante el primer trimestre, 10 puntos base más respecto a su cálculo previo, pero estima que se desacelerará a 3.8 por ciento para el periodo julio-septiembre.

Con esta decisión, la tasa de interés del Banxico queda en 6.50 por ciento, con lo cual, como se apuntó, termina así un ciclo de recortes que la Junta de Gobierno inició hace más de dos años.

La directiva del banco central estimó que el nuevo nivel de la tasa de interés es el adecuado para enfrentar los retos inflacionarios por la guerra en Medio Oriente (Irán) que provocó una escalada en los precios del petróleo.

“La incertidumbre asociada con el conflicto en Medio Oriente se moderó, aunque permanece elevada. Los mercados financieros internacionales y los precios de las materias primas mostraron volatilidad y un desempeño mixto”, indicó al respecto la Junta de Gobierno de Banxico.

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó un leve descenso en la tasa de inflación anual durante abril.

De acuerdo con las estimaciones del Instituto, la inflación general anual en México rompió una racha de tres meses consecutivos al alza. El descenso fue de hasta un 4.45%.

La tasa de inflación se ubicó por debajo del 4.59% registrado en el mes de marzo, lo que marca también su primer descenso del año, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

El Inegi reportó que en abril la inflación general creció un 0.2% en el cuarto mes del año y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0.33% y la anual en 3.93%.

De cualquier forma, dicho resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México, del 3%, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

Es de hacer notar que, por el contrario, el índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió un 0.31% mensual y un 4.26% anual.

También cabe mencionar que, horas antes del anuncio del Banco de México, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo respaldó públicamente la estrategia del banco central y defendió la importancia de reducir las tasas de interés para estimular la economía.

“Es importante que bajen las tasas de interés, porque reactivan la inversión”, afirmó durante su conferencia en Palacio Nacional.

La mandataria también comentó el impacto sobre la inflación del aumento de precios en algunos alimentos y señaló particularmente el aumento en los precios del jitomate y el chile.. “El precio del jitomate y el chile han subido mucho”, reconoció, pero explicó que el encarecimiento responde a factores climáticos, afectaciones agrícolas derivadas de heladas y distorsiones en las cadenas de comercialización.

¿Dónde están los senadores Adán Augusto y Enrique Inzunza?

Estos movimientos económicos seguramente alivian parte de las presiones a las que está sometida la presidenta Sheinbaum, pero del lado político-judicial se mantienen los conflictos, sobre todo por las presiones del gobierno de los Estados Unidos de actuar contra funcionarios acusados de proteger a organizaciones criminales.

A pesar del respaldo que ha recibido de su consejera jurídica, la ex presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, y de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por su incondicional Ernestina Godoy Ramos, que han intentado reforzar su inconformidad porque la petición de extradición del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve sus colaboradores, no está sustentada en pruebas contundentes, diversas aristas de ese conflictivo asunto representan molestias para la mandataria federal.

Por ejemplo, una reunión programada para ayer con los senadores y diputados de Morena y de sus rémoras del PT y PVEM, que se presumía un evento festivo, proyectó sombras por la ausencia del senador también de Morena, por Sinaloa, Enrique Inzunza, quien está entre los acusados junto con su jefe Rocha Moya, del que fue secretario general de Gobierno y, según sus malquerientes, era el vínculo directo con los capos del Cártel del Sinaloa.

El intento de que ese encuentro tuviera una proyección positiva lo marcó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien previamente comentó que la audiencia con la presidenta serviría para fortalecer la unidad y llamar a la defensa de la soberanía, otro de los argumentos sostenidos por el régimen de la llamada Cuarta Transformación para justificar la inacción contra los funcionarios y ex funcionarios reclamados por un tribunal de la Unión Americana.

Al menos antes del encuentro, los buenos intentos del oficialismo se diluyeron porque la información saliente fue la ausencia del acusado senador Inzunza, que tampoco apareció una día antes en la Comisión Permanente, para la cual había sido nombrado titular, pero en su reemplazo apareció su suplente, el ex priista Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca.

Además del caso Inzunza, la presidenta Sheinbaum y los legisladores oficialistas tenían otro pendiente: la segunda etapa de la elección de los integrantes del Poder Judicial Federal, que es todo un dolor de cabeza, por lo que los altos mandos de la 4T pretenden aplazarla y posponerla para 2028, en vez de realizarla, como planearon originalmente, junto con las elecciones generales programadas para junio de 2027.

Los continuos errores y manifestaciones de desconocimiento de principios fundamentales del Derecho por parte de los juzgadores –incluidos los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia– han desvirtuado por completo el tono triunfal con que el régimen presumía haber logrado que los miembros del Poder Judicial sean elegidos “por el pueblo”, pero en realidad designados desde los altos niveles del régimen mediante la farsa de las “elecciones del acordeón”.

Otra ausencia pesarosa que tuvo que afrontar ayer la presidenta Sheinbaum fue la de Adán Augusto López Hernández, el ex coordinador de los senadores oficialistas y ex secretario de Gobernación.

En la conferencia mañanera, donde se presume que “todo está bajo control”, la mandataria tuvo que responder a una pregunta acerca de los vínculos del tabasqueño con el huachicol fiscal.

Como es frecuente, Sheinbaum respondió que “no tiene conocimiento” y remitió el asunto a la “autónoma” Fiscalía General de la República.