Mexicana de Aviación: Una empresa cercana y con vocación social

De la mano de su director de negocios, Erick Sánchez Cedillo

La primera aerolínea en operar en México; Gobierno de México rescata el nombre

Por Gloria Carpio

Erick Sánchez Cedillo, director de Negocios de Mexicana de Aviación, subrayó la emoción que representa para la empresa su relanzamiento como aerolínea del Estado mexicano, tras la recuperación de la marca por parte del gobierno federal a finales de 2023. Sánchez Cedillo recordó que Mexicana fue la primera aerolínea en operar en México y definió como un “honor” el hecho de que el Gobierno de México haya rescatado el nombre y lo haya devuelto a los cielos del país. Ese rescate forma parte de la política de relanzamiento que integró a la histórica empresa al Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, encargado de proyectos estratégicos como el AIFA y el aeropuerto de Tulum.

Flota nueva, silenciosa y cómoda

El director de negocios explicó que Mexicana opera actualmente desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con 14 destinos nacionales que conectan el centro, sur y sureste del país, y con claras posibilidades de crecimiento conforme se vaya integrando más flota. Hoy, la aerolínea vuela con aeronaves Embraer E195-E2, un modelo de última generación que es único en México y distingue a la compañía como la única operadora de este tipo de avión en el país.

Sánchez Cedillo destacó que se trata de aviones “totalmente nuevos”, con una configuración 2+2 que elimina el asiento central y ofrece a cada pasajero la opción de elegir únicamente entre ventana o pasillo, evitando la incomodidad habitual del asiento intermedio. Entre cada asiento hay mayor amplitud, para que los viajeros puedan desplazarse y acomodarse mejor, mientras que el diseño y la tecnología de la aeronave permiten reducir hasta en 68% el ruido dentro de la cabina, haciendo del viaje una experiencia más silenciosa y confortable.

“Uno de los objetivos de Mexicana es ofrecer una experiencia, no solamente conectar o hacer un viaje”, subrayó, al explicar que esa combinación de flota nueva, cabina silenciosa y comodidad a bordo se ha convertido en uno de los valores agregados más importantes para sus pasajeros. El modelo E2 de Embraer es reconocido a nivel internacional como uno de los aviones de pasillo único más silenciosos del mundo, con una huella acústica hasta 68% menor que la de generaciones anteriores de E-Jets, lo que beneficia tanto a los viajeros como a las comunidades cercanas a los aeropuertos.

Tarifas accesibles, equipaje incluido y beneficios sociales

Más allá de la tecnología, el mensaje de Mexicana tuvo un tono profundamente social: “Los costos son totalmente accesibles”, afirmó Sánchez Cedillo, al explicar que las tarifas están pensadas para que “cualquier mexicano” pueda tener la oportunidad de vivir la experiencia de volar. Habló de tarifas cómodas que buscan democratizar el transporte aéreo, en línea con el modelo de aerolínea estatal que ha promovido el actual gobierno para ampliar la conectividad regional del país.

Uno de los puntos que más suelen preocupar a los usuarios es el equipaje, y sobre este tema el directivo fue tajante: en todas las tarifas, incluso las promocionales, Mexicana incluye el equipaje de mano. Cada pasajero puede llevar una maleta tipo carry-on y un artículo personal que, en conjunto, no excedan los 10 kilos, sin cargos ocultos ni sumas de último momento; “el precio que ven en la página web o en el canal de compra es el total”, recalcó.

Sánchez Cedillo confirmó que la aerolínea ofrece descuentos para personas adultas mayores, además de una promoción institucional llamada “Martes de Primera”, mediante la cual todos los martes se lanza un código de descuento o una tarifa especial ajustada a la demanda y a la temporalidad. Estas iniciativas se suman a otros beneficios anunciados desde el relanzamiento de la marca, como la promesa de un esquema de servicios con enfoque al pasajero, incluyendo cortesías y políticas más amigables, que ya se han ido detallando con el avance del proyecto.

Nuevas rutas, paquetes y canales de venta

Mexicana también adelantó una noticia especialmente significativa para Guerrero: la próxima apertura de la ruta AIFA–Acapulco. De acuerdo con Sánchez Cedillo, el inicio de operaciones hacia el puerto guerrerense está previsto para la primera semana de junio, lo que reforzará la conectividad de uno de los destinos de playa más emblemáticos del país con el nuevo aeropuerto de la zona metropolitana del Valle de México.

Para facilitar el acceso a sus servicios, la compañía ha desplegado varios canales de venta oficiales. El principal es su página web mexicana.gob.mx, donde se pueden consultar rutas, horarios y tarifas. Además, la aerolínea cuenta con una aplicación móvil disponible tanto en Google Play como en iOS bajo el nombre “Mexicana”, así como con un call center con atención 24 horas al día, los 365 días del año.

Mexicana también dispone de dos oficinas físicas de venta: una en el interior del edificio terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con horario de 8 de la mañana a 8 de la noche los siete días de la semana, y otra en el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, que atiende diariamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estos puntos de contacto complementan la estrategia de la aerolínea para consolidarse como una opción accesible y cercana a distintos perfiles de viajeros en el país.

Semana Santa llena, viajes todo pagado y un país por descubrir

Durante la conversación, se recordó las imágenes de una alta afluencia de pasajeros en Semana Santa, con vuelos llenos desde el AIFA, a lo que Sánchez Cedillo respondió con orgullo: “Mexicana sigue posicionándose, vuelve a levantar el vuelo”. Agradeció la confianza de los pasajeros y clientes que han decidido volver a volar con la aerolínea, subrayando que la respuesta del público confirma que existe un cariño profundo por la marca y una curiosidad genuina por conocer su flota moderna y equipada.

Otro de los anuncios clave fue la consolidación del proyecto de paquetes turísticos bajo la histórica marca “VTP, viaje todo pagado”. Este esquema, que ya está disponible en la plataforma web de Mexicana, ofrece paquetes integrales que incluyen avión más hotel, a los que el cliente puede sumar renta de auto, traslados o actividades, según sus necesidades específicas. “Hoy sabemos que todo va acorde a las necesidades del cliente”, explicó el directivo, al detallar que el objetivo es facilitar desde escapadas cortas hasta vacaciones completas con un solo proceso de compra.

Antes de despedirse, Sánchez Cedillo lanzó una invitación abierta a descubrir el país desde el aire: animó a las personas a volar con Mexicana y a recorrer “nuestro querido país”, lleno de lugares icónicos, cultura y tradición que muestran la riqueza que conserva México. El cierre fue con la frase “México está de moda y Mexicana también”, a lo que el director de negocios respondió con un guiño a la historia: “México está de moda y Mexicana, recuerden que la primera siempre será la primera”.

Sánchez Cedillo lanzó una invitación abierta a descubrir el país desde el aire: animó a las personas a volar con Mexicana y a recorrer “nuestro querido país”, lleno de lugares icónicos, cultura y tradición que muestran la riqueza que conserva México.

Para facilitar el acceso a sus servicios, la compañía ha desplegado varios canales de venta oficiales. El principal es su página web mexicana.gob.mx, donde se pueden consultar rutas, horarios y tarifas. Además, la aerolínea cuenta con una aplicación móvil disponible tanto en Google Play como en iOS bajo el nombre “Mexicana”, así como con un call center con atención 24 horas al día, los 365 días del año.