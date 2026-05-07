Se está actuando contra el narco, responde Claudia Sheinbaum a Donald Trump

Amago de EU de acción directa

La Presidenta destacó la reducción de homicidios dolosos y el desmantelamiento de más de dos mil narcolaboratorios

Ante la nueva embestida de Donald Trump contra México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el gobierno está actuando contra el narco en respuesta al mandatario estadounidense, quien amagó con atacar a los cárteles en caso de que no lo hiciera México.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta destacó la reducción de homicidios dolosos y el desmantelamiento de más de dos mil narcolaboratorios y señaló que no es la primera vez que Trump hace ese tipo de declaraciones.

“Esto lo ha dicho varias veces el Presidente Trump, no es la primera vez, pero nosotros estamos actuando. Hay una reducción casi del 50% en homicidios dolosos; 2,500 laboratorios deshabilitados, destruidos; personas detenidas, que por cierto, las personas detenidas no es como antes que se detenían y no había una carpeta de investigación, son carpetas de investigación con pruebas de personas detenidas; hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos“, señaló.

“El diálogo conjunto ha tenido resultados, en el marco del respeto mutuo, porque hemos trabajado conjuntamente en varios temas. Lo que no queremos es que se rompa la confianza mutua”, agregó.

Pide pruebas

La mandataria también respondió al Procurador General interino estadounidense, Todd Blanche, quien advirtió que podrían presentar más acusaciones criminales contra políticos mexicanos que cooperan con cárteles, y le pidió por las pruebas.

“La (postura) que hemos tenido hasta ahora: envíen pruebas. Porque el tratado de extradición o de confianza mutua de colaboración tiene que ver con que se envíen pruebas. Nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana. Que se envíen pruebas y hasta ahora, no han enviado pruebas, incluso lo que publicaron, la única prueba que tiene la mostramos aquí“, respondió.

“Si tienen algo contra algún mexicano, las pruebas, y aquí se juzga de acuerdo con los criterios del sistema penal acusatorio y de la Constitución”, sostuvo.

Asimismo, pidió a las autoridades estadounidense que cooperen en la entrega de personas detenidas solicitadas por México en temas de huachicol y el caso Ayotzinapa.

“También queremos que ellos cooperen. México ha enviado más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en las cárceles mexicanas. Nosotros hemos pedido que ellos envíen a acerca de cuatro personas vinculadas con el tema del huachicol, no han enviado a nadie. Les hemos pedido que envíen a dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa, no han enviado a nadie. Entonces, es responsabilidad compartida”, acusó.

Además, aseguró que existe comunicación con la Casa Blanca, pero reiteró que en términos de colaboración, no de injerencia política.

“Hay comunicación con ellos y hay colaboración, hay coordinación. No queremos que haya injerencia, ni intervención, y menos en asuntos políticos, entonces, colaboración en el marco de los cuatro principios”, expresó.

Presenta el Plan de Gasoductos con una inversión de más de 140 mil mdp hacia 2030

La presidenta Sheinbaum Pardo presentó el Plan de Gasoductos para México, que consta de una inversión de 140 mil 905 millones de pesos hacia 2030: 101 mil 259 mdp para proyectos de infraestructura y 39 mil 646 mdp para mantenimiento de la red nacional de ductos.

“Nuestro objetivo es la soberanía energética. El objetivo de cualquier país es la soberanía energética, ampliar sus capacidades de producción, de combustibles o de fuentes renovables de energía para no depender del exterior”, puntualizó en su conferencia matutina.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que actualmente México cuenta con 21 mil 149 kilómetros (km) de gasoductos de los que 10 mil 87 km están a cargo del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), 7 mil 666 km de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 3 mil 396 de Pemex y privados.

Puntualizó que, de la inversión total, 53 mil mdp corresponden a la CFE y 87 mil mdp a Cenagas. Los recursos serán destinados para abastecer el suministro de las 13 nuevas centrales de la CFE, de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) del Plan México, y la renovación de gasoductos e instalaciones.

La directora general de CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que esta institución actualmente construye cuatro gasoductos que, en conjunto, permitirán transportar más de mil 200 millones de pies cúbicos (MMpcd) de gas natural: Cuxtal II que se estima su puesta en marcha en mayo del 2027, Centauro del norte Tramo 1 en noviembre de este año, el tramo 2 en diciembre del 2028 y Re-ruta Guaymas-El Oro para diciembre del 2028.

“Falso, que se persiga a Maru Campos”

La presidenta Claudia Sheinbaum descalificó las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos quien afirmó que mientras a ella se le persigue al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha se le protege. “Es falso y es notorio lo que dice, a nadie se le persigue si no hay pruebas”.

En breve referencia al caso de la secuela del operativo del gobierno estatal donde participaron agentes de la CIA, dijo que Campos decidió colaborar fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional, por eso la Fiscalía General de la República está investigando este caso.

“Es que es falso lo que dice, es falso y es notorio. A nadie se le persigue si no hay pruebas. Ahora, lo que hay en Chihuahua es colaboración con el Gobierno de México. Ellos decidieron colaborar con el Gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la ley de Seguridad Nacional. Entonces, por eso la Fiscalía abre una investigación, así de sencillo”.