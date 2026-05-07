“Si México no intensifica lucha al narco, lo haremos nosotros”, amaga Trump

Llamado a reforzar guerra a cárteles

Fiscal general interino de EU adelantó que podrían surgir más acusaciones contra políticos mexicanos

En medio de la tensión bilateral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno podría tomar acciones directas contra el narcotráfico, si México no refuerza el combate a los cárteles de las drogas.

El mandatario republicano aseguró que su administración ha logrado reducir significativamente el tráfico de drogas por vía marítima, afirmando que esta modalidad ha disminuido en un 97 por ciento.

Trump señaló que ahora su estrategia se enfoca en operativos terrestres, los cuales consideró “más fáciles”, y anticipó posibles inconformidades por parte de autoridades mexicanas. “Si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, declaró.

Las declaraciones coinciden con la reciente presentación de la nueva Estrategia Antiterrorista de la Casa Blanca, en la que se advierte sobre la existencia de “gobiernos cómplices” de los cárteles y se plantea la posibilidad de actuar incluso sin cooperación internacional.

El documento establece que Estados Unidos buscará trabajar con gobiernos que estén dispuestos a colaborar, pero advierte que, en caso contrario, tomará las acciones necesarias para proteger su territorio frente al tráfico de drogas, armas y personas.

Metas más estrictas y acciones coordinadas contra redes criminales

La Casa Blanca dio a conocer su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que exige a México mejores resultados en tres ámbitos: la incautación de precursores, la reducción de la producción y en la lucha contra los cárteles.

“Daremos prioridad a las líneas de actuación que impulsen a China a detener el flujo de precursores químicos utilizados para la fabricación ilícita de drogas sintéticas; a Canadá a intensificar el intercambio de inteligencia procesable para actuar contra las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales; a que Colombia reduzca el cultivo de coca y desarticule las redes criminales que prosperan gracias a la producción de cocaína; a India a adoptar nuevas medidas para regular sus industrias farmacéutica y química, de modo que no sustituya a China como la principal fuente de sustancias químicas para la producción o fabricación de drogas ilícitas”, señala la estrategia.

En el caso de México, es que eleve la incautación de los precursores, reduzca la producción y “elimine la capacidad de los cárteles para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de Estados Unidos a través de sus estructuras de mando y control extraterritoriales”.

Bajo esta nueva estrategia, se endurecerán las sanciones económicas a las entidades comerciales que faciliten la producción y el tráfico ilícito de drogas.

“El gobierno de Estados Unidos impondrá sanciones económicas significativas a cualquier entidad comercial, ya sea extranjera o nacional, que no proteja su cadena de suministro contra la explotación por parte de las organizaciones criminales transnacionales”, señala el documento.

La estrategia apunta a combatir la producción de drogas en el extranjero “desde su origen”. Para México, eso significa “apoyar esfuerzos para… desmantelar los laboratorios clandestinos que producen drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina… Un componente fundamental de este esfuerzo es apoyar a nuestros socios extranjeros en su lucha contra el equipo esencial para la fabricación de drogas que permite estas operaciones en sus países, desde el equipo de los laboratorios de procesamiento de cocaína hasta las prensas de pastillas y los moldes utilizados por los cárteles para producir los letales comprimidos de fentanilo”.

Nuevas investigaciones contra funcionarios mexicanos

Por su parte, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, adelantó que podrían surgir más acusaciones contra políticos y funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, luego de los cargos presentados recientemente contra servidores públicos de Sinaloa.

Aafirmó que las investigaciones continuarán y recordó que la semana pasada fueron señalados 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Ya acusamos a múltiples funcionarios del gobierno de México y recientemente también a un juez. Es algo que continuará”, declaró el funcionario estadounidense.

Blanche explicó que las extradiciones de líderes criminales a Estados Unidos han fortalecido las investigaciones del Departamento de Justicia, ya que algunos de los detenidos podrían colaborar con las autoridades.

Entre los nombres mencionados se encuentran Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, integrantes y operadores vinculados al Cártel de Sinaloa.

El fiscal señaló que esa cooperación podría derivar en más acusaciones contra funcionarios presuntamente ligados al narcotráfico.

“Es probable que algunos quieran cooperar, y esa cooperación podría llevar a más cargos”, sostuvo.

Pese a las investigaciones, Blanche aseguró que la relación entre ambos países se mantiene en buenos términos y destacó la colaboración bilateral en temas de seguridad y migración.

Indicó que el gobierno mexicano ha mostrado disposición para trabajar conjuntamente en el combate al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.