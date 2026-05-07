Abierto a la circulación, el Puente Vehicular Nichupté

Nueva infraestructura vial transforma Cancún

Opera en un horario inicial de las 4:30 a las 24 horas, después del 25 de mayo se ampliará a la 1 de la madrugada

Bajo un estricto esquema de seguridad y movilidad definido en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Puente Vehicular Nichupté entró en operación, del centro de Cancún a la zona hotelera y viceversa, en un horario inicial de las 4:30 a las 24 horas y a partir del 25 de mayo se ampliará a la 1 de la mañana.

Se dio el banderazo de salida a esta relevante obra de infraestructura el pasado miércoles desde la estructura de 8.8 kilómetros, que sumado a sus entronques en el bulevar Luis Donaldo Colosio, y el bulevar Kukulkán suman un total de 11.2 kilómetros.

Se estima que el tiempo de cruce a través de la estructura sobre la laguna será de entre 11 y 14 minutos, dependiendo del acceso utilizado.

Conforme a las reglas establecidas por las autoridades, para su uso y tránsito, este puente no está destinado para transporte pesado ni circulación de alta velocidad.

Pese a que inicialmente se proyectó una rapidez mayor, el límite de velocidad se fijó en 60 kilómetros por hora para garantizar la seguridad sobre la laguna.

La vía cuenta con 40 cámaras y 10 puntos de monitoreo inteligente conectados al C5, además de estar integrada al “Operativo Radar” para vigilar que se respeten los límites de velocidad.

Las restricciones de circulación también son específicas debido a las condiciones climáticas de la laguna; las motocicletas permitidas deberán ser de 600 centímetros cúbicos en adelante, mientras que las bicicletas podrán transitar siempre que los vientos no superen los 40 kilómetros por hora.

Se estableció que la circulación a través del puente se suspenderá un domingo al mes para actividades recreativas y de convivencia, con acceso a pie o en bicicleta.

Pruebas piloto de transporte público

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo iniciará pruebas piloto a finales de mayo con 38 unidades de transporte tipo híbrido o Euro 6, las cuales recorrerán las avenidas Kabah y Cancún sin realizar paradas intermedias sobre el puente, con el fin de agilizar el traslado directo hacia la Zona Hotelera.

Se espera que sea hacia finales de agosto ambas rutas comiencen sus operaciones, aunque se aclaró que esto dependerá del avance de las pruebas piloto, así como la posibilidad de que no arranquen ambas rutas al mismo tiempo.

Destacan inauguración histórica

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reiteró que el nuevo puente vehicular tendrá una velocidad máxima permitida de 60 kilómetros por hora, además de restricciones para transporte de carga, remolques y motocicletas menores a 600 centímetros cúbicos, con el objetivo de prevenir accidentes sobre el cuerpo lagunar.

Precisó que, en esta primera etapa, el puente operará de 4:30 de la mañana a 12 de la noche, mientras que a partir del 25 de mayo el horario se extenderá hasta la 1 de la madrugada, después de concluir la instalación de las confibicis y vialetas para la seguridad y protección de los ciclistas.

También detalló el funcionamiento del carril reversible, el cual operará de 4:30 de la mañana a 4 de la tarde en dirección hacia la zona hotelera, mientras que de 4:30 de la tarde a medianoche cambiará su sentido hacia el centro de Cancún.

Mara Lezama pidió a automovilistas y ciclistas conducir con precaución y evitar grabar videos mientras transitan por la estructura, debido al riesgo de accidentes provocado por distracciones.

Respecto a las críticas surgidas tras la apertura, confirmó que únicamente ocho vialetas se despegaron luego de los eventos inaugurales, mismas que fueron reparadas de inmediato.

En torno a la inauguración, destacó que las celebraciones incluyeron una carrera deportiva con tres mil participantes, una rodada ciclista, un concierto gratuito y un espectáculo de luces y fuegos artificiales sobre el puente.

Subrayó que las actividades fueron organizadas en menos de dos semanas y contaron con la asistencia de miles de familias, corredores y visitantes de distintos estados del país.

“Fue una gran celebración para una obra majestuosa que mejora la calidad de vida de las personas”, expresó.

La gobernadora reiteró que el Puente Vehicular Nichupté representa una obra histórica para Cancún, al reducir tiempos de traslado entre la zona hotelera y la ciudad, además de convertirse en una alternativa vial estratégica para trabajadores y habitantes del destino turístico.

Agradeció todo el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum para concluir e inaugurar esta emblemática obra que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy es una realidad.