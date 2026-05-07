Participaron más de 2 mil brigadistas del PJCDMX en el Primer Simulacro Nacional

Desalojan a más de 21 mil personas de 37 sedes del Poder Judicial capitalino

Derivado de la realización del Primer Simulacro Nacional 2026, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) evacuó a 21 mil 981 personas de sus 37 sedes como parte de las acciones de prevención y fortalecimiento de la protección civil. De manera paralela, la Ciudad Judicial fue escenario para que el Heroico Cuerpo de Bomberos realizara ejercicios de simulación de explosión, colapsos; así como acciones de búsqueda y rescate.

Tras escuchar el sonido de la alerta sísmica, que tuvo como hipótesis un terremoto de 8.2 grados en la Brecha Sísmica de Guerrero, las más de 2 mil personas servidoras públicas del PJCDMX que forman parte del cuerpo de brigadistas, apoyaron en las acciones de repliegue o evacuación según el área o nivel del inmueble en el que se encontraran.

En tanto, el cuerpo de Bomberos llevó a cabo los siguientes ejercicios que permiten practicar la atención ante un hecho real:

En el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses se efectuó el protocolo de atención a dos personas afectadas por líquidos tóxicos, por lo que se procedió a bañarlas y revisar su estado de salud.

En el puente que conecta los inmuebles de Niños Héroes 132 y 119, se emuló un colapso e incendio. Posteriormente, se realizó un rescate con binomio canino.

Choque automovilístico con pipa de gas que provocó una explosión en la avenida Niños Héroes.

Rescate vertical en el inmueble del PJCDMX, ubicado en Niños Héroes 119; y en un inmueble privado, ubicado en la misma avenida en el número 123.

Supuesto colapso en las Torres de Niños Héroes 132; posterior búsqueda y rescate con binomios caninos.

Conato de incendio en Claudio Bernard 60.

Las labores de evacuación y escenarios catastróficos practicados por los Bomberos y brigadistas del PJCDMX fueron monitoreadas y explicadas en tiempo real desde el Centro de Mando ubicado en Niños Héroes 132, mismo que estuvo encabezado por el director de Protección Civil, Rodrigo Rivera Lizarde, quien se encargó de dar parte a los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración Judicial, magistrados Rafael Guerra Álvarez, Nicolás Jerónimo Alejo y Jorge Guerrero Meléndez, respectivamente; así como a personas magistradas, administradoras judiciales y de apoyo judicial.

Al finalizar las actividades, el director General del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que las acciones se lograron con un saldo blanco; además, agradeció la colaboración del PJCDMX en este tipo de simulaciones, ya que dijo, en la zona de Ciudad Judicial llegan a converger 25 mil personas al día, por lo que mantenerse preparados ante alguna eventualidad resulta de suma importancia.

Rivera Lizarde sostuvo que, a través de un convenio de colaboración, ambas instituciones han efectuado capacitaciones y actualizaciones en primeros auxilios, repliegue, evacuación, comunicación y atención a incidentes.

Jorge Guerrero Meléndez subrayó la labor destacada de las personas brigadistas y agradeció al Cuerpo de Bomberos el trabajo interinstitucional que brinda herramientas de atención ante fenómenos sísmicos e incendios, brindando mayor seguridad a las personas servidoras públicas y usuarias de los servicios de la justicia.