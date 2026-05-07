Más de 112 mil integrantes de la UAEMéx participaron en simulacro nacional

Toluca, Méx.- Bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2, con epicentro en la costa de Guerrero -a 55 kilómetros al noreste de Acapulco, entre los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez-, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) participó el miércoles en el Primer Simulacro Nacional 2026.

Un total de 112 mil 746 estudiantes, docentes y trabajadores administrativos auriverdes, distribuidos en 26 municipios mexiquenses, se sumaron de manera responsable a este ejercicio preventivo orientado a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. Como resultado, se logró la evacuación ordenada y exitosa en la totalidad de los espacios universitarios.

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado y el director de Seguridad y Protección Universitaria, Mario Arroyo Juárez, informaron que no se registraron daños a personas ni afectaciones en la infraestructura universitaria, lo que confirma la efectividad de los protocolos de seguridad y la preparación de su comunidad.

Durante la jornada, brigadistas e integrantes de las Unidades Internas de Protección Civil reforzaron entre la comunidad universitaria el conocimiento de rutas de evacuación, puntos de reunión y medidas de seguridad, promoviendo una cultura de prevención y acción colectiva ante posibles riesgos sísmicos.

Dado que México es un país con alta actividad sísmica, este tipo de ejercicios tiene como objetivo fortalecer las capacidades de reacción ante desastres naturales, así como consolidar la cultura de protección civil mediante acciones que contribuyen a la salvaguarda de la vida.

En este contexto, la UAEMéx reiteró su compromiso con la seguridad de su comunidad al fomentar la conciencia y los hábitos de prevención, elementos clave para actuar de manera organizada, oportuna y eficaz ante cualquier contingencia.