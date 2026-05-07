Trump tiene arrinconada y cada vez más desprestigiada a Claudia Sheinbaum

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La Presidenta de México llega a la mitad del año -y a 5 meses de las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos-, bajo el más persistente asedio de Donald Trump y con reclamos abiertos de encabezar un abierto e inocultable narcogobierno.

El mandatario estadounidense la acusa de no cumplir los requerimientos mínimos de una alianza de combate al narco con EU y por ello ha vuelto a reiterar hace un par de días que si Sheinbaum no cumple, entonces EU lo hará por ella.

Deja así el mensaje implícito de que como la mexicana no va a su ritmo, entonces él ordenará, ya de una buena vez, los operativos militares o de agencias de inteligencia directos en territorio mexicano.

Tal como él lo vino haciendo en meses anteriores con ataques directos para su destrucción y muerte de traficantes a narcobuques en El Caribe y el Pacífico, lo que, afirmó, ha generado una disminución de un 95 por ciento de operaciones de narcotráfico en esos mares hacia EU.

La queja sobrentendida de Trump es que Sheinbaum simplemente no ha detenido ni entregado al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 acusados del mismo partido en el poder, de recibir sobornos y ser aliados al Cártel de Sinaloa.

Y de que, por el contrario, la Presidenta mexicana ha desplegado una retórica rollera, demagógica, en la que alega intervencionismo por parte de Trump, exige respeto a la soberanía del país y reclama que EU entregue pruebas contundentes sobre las acusaciones que hace contra el gobernador sinaloense -ahora con licencia y bien resguardado por la Guardia Nacional y el Ejército- en una inocultable acción de protección al gobernador y su grupo de cómplices.

Una retórica y acción que no ha tenido el respaldo de ningún otro gobierno democrático en el mundo y que comienza a generarle a Claudia Sheinbaum un fuerte descrédito por el contrasentido de alegar respeto a la soberanía de México que evidentemente pretende evitar acciones directas de Trump para atacar a cárteles de la droga en México.

En este contexto, la mandataria mexicana enfrenta un fuerte embate opositor dentro del Congreso y los medios, en el que PAN y PRI han presentado demandas ante el INE y ante el Senado para iniciar de inmediato juicio político contra el gobernador Rubén Rocha Moya y para el retiro del registro de Morena por vínculos electorales con el crimen organizado y cárteles del narco.

El senador Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI y presidente de la COPPPAL, ya escaló estas demandas al presentar un reclamo ante el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de EU para que el gobierno de Donald Trump considere a Morena como una organización narcoterrorista.

En su reclamo, recuerdan que eso mismo ocurrió cuando EU consideró al partido español Batasuna como una organización terrorista por su vinculación directa con ETA.

El senador Moreno indica a Justicia y Tesoro de EU que, bajo el régimen de Morena, y su vínculo con los cárteles de la droga y el crimen organizado, México tiene ya más de 150 mil ejecutados, decenas de miles de desaparecidos, y decenas de candidatos opositores asesinados o secuestrados durante procesos electorales.

Trump va ya directo a la operación militar

Los hechos indican que cada vez se acorta el tiempo para que Donald Trump ordene las operaciones militares directas en México.

No hay forma de impedirlo. Tiene ya alineados todos los requerimientos legales internos en su país para atacar en México o venir a llevarse a quien quiera sin el permiso del gobierno de Sheinbaum.

De nada servirán a la mexicana sus reclamos de respeto a la soberanía o la amenaza de aplicarle alguna denuncia internacional. Está visto que hasta hoy, Trump no se ha detenido ni por la soberanía ni el miedo a tribunales internacionales en sus ataques en Irán o Venezuela.

Tampoco le teme a un rompimiento de relaciones con el México de Sheinbaum.

Ha dejado en claro que lo que hará son ataques militares directos dentro de México… no una invasión para apoderarse de un territorio o una región.

Y serán contra el narco. No contra la población de México.

Todo indica que no tarda.

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