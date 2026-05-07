Alza de combustible provoca aumento en boletos de avión

Crisis en el aire

Delta Air Lines suspende rutas a Cancún, Los Cabos y Vallarta por turbosina cara

El conflicto bélico en Medio Oriente ha provocado un drástico aumento en el precio del combustible para aviones, que subió hasta 84% a nivel internacional, elevando costos para aerolíneas en Europa, Asia y América Latina, incluido México, donde el gobierno analiza medidas para contener el impacto.

La turbosina representa cerca de 30% de los costos operativos de las aerolíneas, por lo que cualquier alza se traslada rápidamente a toda la industria, elevando principalmente precios de boletos.

Ante este panorama, la estadounidense Delta Air Lines anunció la suspensión de rutas desde el Aeropuerto Internacional de Seattle hacia destinos mexicanos como Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta en los próximos meses y analistas del sector adelantaron algo similar para el vuelo Los Ángeles a Ciudad de México.

Los precios globales del combistiuble para aeronaves han pasado de aproximadamente 2.50 dólares por galón en febrero a 4.19 dólares en abril de 2026. Como resultado, desde este verano se comenzarán a suspender vuelos clave.

En detalle, los vuelos de Seattle a Cancún estarán fuera de servicio del 2 de junio al 8 de noviembre, mientras que la ruta hacia Puerto Vallarta se suspenderá del 6 de octubre al 8 de noviembre.

Los pasajeros afectados deberán considerar opciones alternativas desde otros aeropuertos como Salt Lake City, Atlanta, Los Ángeles o Ciudad de México, esta última en colaboración con Aeroméxico.

Aumento de tarifas aéreas

United Airlines y Lufthansa son las últimas aerolíneas que se ven obligadas a considerar la aumentar las tarifas aéreas y cancelar vuelos tras el drástico aumento en los precios del combustible para aviones, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán .

El director ejecutivo de United anunció que la aerolínea podría tener que aumentar las tarifas hasta en un 20 por ciento, mientras que el grupo aéreo Lufthansa anunció la cancelación de 20,000 vuelos en un intento por proteger a sus aerolíneas del aumento vertiginoso del precio del petróleo.

Aeroméxico ajusta tarifas

Grupo Aeroméxico realizará ajustes en los precios de los boletos de avión, anunció eldirector de la aerolínea, Andrés Conesa, quien explicó que esta medida formará parte de su estrategia para contrarrestar el impacto en los costos operativos del sector aéreo por el repunte del precio de la turbosina.

A esta se suma la gestión activa de su capacidad en vuelos con rutas menos rentables, así como un control más estricto en sus gastos, lo que se espera que se perciba en la rentabilidad durante la segunda mitad del año.

De acuerdo con el directivo, hasta el momento este ajuste tarifario ha estado focalizado principalmente en el mercado internacional, al representar el 70% de los ingresos de la compañía aérea.

Volaris se convirtió en la primera aerolínea en reconocer el efecto: anunció ajustes graduales en sus tarifas, así como modificaciones en su oferta de asientos para enfrentar el alza en los costos de combustible.

El director general de la empresa, Enrique Beltranena, especificó que están analizando de cuánto será el alza en sus precios, ante lo cual en los próximos días darán mayor detalle al respecto.

Quiebre de Spirit

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines dejó de operar de forma repentina el 2 de mayo de 2026, tras declararse en quiebra y cancelar todos sus vuelos, lo que ha generado caos entre miles de pasajeros en Estados Unidos, México y América Latina.

Spirit Airlines era una opción frecuente para vuelos baratos entre México y Estados Unidos, con rutas desde destinos como Cancún, Los Cabos o Monterrey hacia ciudades estadounidenses.

Su salida del mercado afecta directamente a viajeros que buscaban tarifas económicas, especialmente en temporada alta o viajes de última hora.

La aerolínea informó que procesará reembolsos automáticos a los pasajeros que compraron con tarjeta, aunque no ofrece reacomodo en otros vuelos.

El impacto podría escalar más allá del precio

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advierte que, si el conflicto se prolonga, podría haber racionamiento de combustible, especialmente en Asia y posteriormente en Europa, lo que derivaría en cancelaciones adicionales.

Aunque por ahora el suministro se mantiene estable, las coberturas de precio —mecanismos que protegen a las aerolíneas de aumentos bruscos— comienzan a agotarse, lo que agrava el panorama.