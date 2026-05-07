Gobernadores en barata

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La amenaza está latente, el presidente Donald Trump amagó que si las autoridades mexicanas no hacen su papel, lo haremos nosotros, dijo.

Todo indica que las acusaciones contra gobernadores se encuentran desatada, después que Estados Unidos pidió la extradición de Rubén Rocha Moya y otras nueve personas vinculadas al partido Morena.

Parece ser que solamente se necesitaba encender un cerillo, para que la pólvora se esparciera por todo el país.

Y antes de que inicie el año electoral, los partidos buscan la pepena de gobernadores acusados de diversos ilícitos e incluso otros más vinculados al lavado de dinero y relaciones con los grupos delincuenciales.

Hasta el momento no hay uno solo de ellos que sea señalado como partícipe de los cárteles de la droga, pero sí de omisiones y vinculaciones con los mismos, pero hay otros que suman varios delitos que, presuntamente han cometido.

Las versiones corren por doquier y establecen que debido a la morosidad de las autoridades mexicanas para responder a la petición de extradición que hizo el gobierno de Estados Unidos sobre 10 personas relacionadas con el gobierno de Rubén Rocha, las autoridades del país vecino preparan una segunda andanada, en la que se dice estarían involucrados los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el de Tamaulipas, Américo Villarreal, así como funcionarios cercanos a su entorno.

Conscientes de ello y ante la imposibilidad de frenar esas peticiones, militantes y dirigente de Morena enfocan la vista hacia sus adversarios.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es su principal objetivo, ya que insisten en llamarla a cuentas para saber lo sucedido con los dos agentes de la CIA que fallecieron en un supuesto accidente de carretera y su participación en el operativo para destruir unos laboratorios dedicados a la producción de drogas.

Sin embargo, aprovechan la barata de primavera para también exigir que el gobernador de Nuevo León, Samuel García sea llamado a cuentas, solicite licencia y se le exponga para responder a un supuesto desvío de dinero que es investigado por la Fiscalía General de la República.

Otros más pregonan que aprovechando el envión, se investigue la relación de Adán Augusto López con el cártel de La Barredora, los supuestos nexos de Mario Delgado con el huachicol y otros más.

Pero las cosas no quedan ahí, que también se proceda en contra de los gobernantes que no justifican el gasto en sus entidades y que la Auditoría Superior de la Federación tiene ya un esquema para desmenuzar el gasto público.

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Todo un éxito la presentación de la novela del periodista Alberto Lozano, titulada La Orden, primera y satisfactoria experiencia en ese ramo que explora con mucha dedicación el hoy agregado en el consulado de San Diego. La presentación de la obra corrió a cargo de los experimentados periodistas Elisa Alanís y Daniel Moreno. Felicidades… El ex gobernador de Colima, Ignacio Peralta, fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y su ilícito de atribuciones y facultades.

ramonzurita44@hotmail.com

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