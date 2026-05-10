¿Félix Salgado, Andrea Chávez, Enrique Inzunza, Saúl Monreal, desechados por Trump al 2027?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Los muy nuevos e inexpertos equipos en cuestiones electorales de Ariana Montiel y Citlalli Hernández en la cúpula de Morena, han vivido en apenas 10 días un bautizo partidario espeluznante: el de iniciar una revisión a fondo de aspirantes a ocupar las 17 gubernaturas y todos los demás cargos en juego en el proceso de 2027, para que sean ajenos no sólo al narco, sino a las listas de posibles embates de la justicia de EU.

La denuncia de la justicia norteamericana contra el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y 9 más de entrada se cargó las aspiraciones del senador Enrique Inzunza, quien estaba apuntado a ser el sucesor de su amigo y jefe.

Y de paso, descuadró todo el esquema electoral de Morena para la complicadísima elección del año que entra.

Junto con el senador Inzunza, y aunque ellos no quieran aceptarlo, ya perdieron su oportunidad decenas de aspirantes a quienes la justicia de EU considera o podría señalar vinculados a gobernadores salientes aliados al narco en México.

Todo indica que estos son: Marina del Pilar Ávila, de BC; Alfonso Durazo, de Sonora; Sinaloa; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Indira Vizcaíno, de Colima; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Evelyn Salgado -y su papá el senador Félix Salgado, verdadero gobernante en Guerrero-.

Todos ellos, afirma la DEA y el Departamento de Justicia de EU en la denuncia presentada contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fueron electos en una operación simultánea y criminal del Cártel de Sinaloa, y en cada uno de esos estados del Pacífico mexicano cometieron desde ejecución de candidatos opositores y funcionarios electorales, hasta secuestros masivos y corrupción, además de aportación de millones de dólares.

El Departamento de Estado de EU no considera a ninguno de esos gobernadores como mandatarios legales y sí vinculados al narco. Y por rebote, a sus colaboradores y hoy a sus candidatos para el año 2027.

Por ello en EU, y por consecuencia aquí en México, no se aceptará que pueda ser nominado algún candidato cercano o ex colaborador de cada uno de esos gobernadores.

La tarea impuesta por EU a Montiel y Hernandez

Por todo lo anterior, son 2 los objetivos de la exploración de aspirantes que realizan ya los equipos novatos de Ariadna Montiel, hoy líder nacional de Morena, y de Citalli Hernández, hoy presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Por razones ineludibles, la primera e importantísima tarea de ambas dirigentes es evitar que los precandidatos y precandidatas salgan de los entornos o equipos de los gobernadores salientes y que por todo ello puedan aparecer en las listas de indiciados que presumiblemente vendrán de Washington en los meses siguientes.

La segunda tar es la de aplicar sanciones al nepotismo y de atajar así la imposición de esposas o novias, amantes y queridas, o parejas, o socios oscuros, y ahijados incómodos que puedan exponer aún más las nominaciones ya por demás complicadas por las circunstancias del momento en Morena.

En Chihuahua, un ejemplo

Un ejemplo por demás visible es el de la alegre y muy adelantada senadora Andrea Chávez, la preferida y muy muy muy apoyada precandidata gobernadora de Chihuahua del senador y ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López -hermano político y algo más de Andrés Manuel López Obrador, el gran padrino de la 4T, el centro del objetivo principal de la DEA y todas las agencias de EU-, quien es el principal vinculado a todo lo que representa La Barredora por ser la filial del Cártel Jalisco Nueva Generación en el trópico mexicano con ramificaciones a Veracruz, Campeche, Oaxaca y otros estados.

Imaginen si Trump y su poderoso entorno de la DEA, FBI, ATF, Comando Norte y los etcéteras en justicia de EU aceptarían que con sus barredores antecedentes el senador Adán Augusto López lograra colocar como gobernadora a la senadora Chavez en Chihuahua, el estado mexicano con mayor colindancia con EU.

Y así está el caso del senador y gobernador de trasmano, Félix Salgado, quien ha sido señalado por sus vínculos con sus grupos de narcos en Guerrero.

O el del estridente vocero de la diputación de Morena en San Lázaro, y conocido como cero-votos, Arturo Ávila, quien luego de mantener una candente relación con Luisa María Alcalde, ex dirigente de Morena, resultó aspirante preferente de Morena al gobierno de Aguascalientes. Ávila no sólo resultó dicharachero y muy rollero, sino bueno pal negocio oscuro de millones de dólares y casas en San Diego.

Y ni qué decir del beneficiario del madruguete dado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien impuso a Pablo Gutiérrez Lazarus, acalde de Ciudad del Carmen, como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y así virtual candidato del partido en el poder a sucederla en 2027. Un agandalle recetado por la siempre inenarrable gobernadora a su propio partido.

Sansores anuló así el acuerdo del Consejo Nacional de Morena del sábado 7 de marzo de este año, que determinó que la designación de candidatos de Morena al 2027 serían por encuestas. El 22 de junio se darían a conocer los ganadores de las coordinaciones de Defensa de la Transformación en cada uno de los 17 estados con cambio de gobernador. Esos coordinadores serán luego nominados por Morena en enero o febrero próximos como sus candidatos formales a las gubernaturas, alcaldías y diputaciones en Juego.

Eso les daría la posibilidad de comenzar a hacer campaña en cada uno de esos estados sin ser sancionados por el INE por actos anticipados de campaña.

Una argucia para anular en los hechos al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales -Cofipe-.

Total, que entre las denuncias del gobierno de Trump a Rocha Moya y otros 9 de sus socios, y las trapacerías internas de los morenos, ya se modificó el encuadre electoral de Morena. Muchas serán las bajas, consecuencia de eso.

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