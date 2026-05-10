Reafirma Agepro compromiso con la certeza jurídica y el patrimonio familiar

Acompañamiento en Tulum

– Se impulsan procesos accesibles y transparentes para brindar seguridad

Tulum.- La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) reiteró su compromiso de continuar impulsando la formalización del patrimonio de las familias quintanarroenses en el municipio de Tulum, brindando acompañamiento y atención directa a la ciudadanía para avanzar en la certeza jurídica de los predios que habitan.

En seguimiento a las instrucciones de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la Agepro mantiene acciones permanentes para acercar procesos accesibles, transparentes y ordenados, permitiendo que más familias puedan avanzar en la formalización de su patrimonio y contar con mayor tranquilidad y seguridad jurídica.

Estas acciones forman parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que promueve la gobernadora Mara Lezama Espinosa mediante un modelo de transformación basado en la igualdad, la justicia social y la prosperidad compartida, garantizando que más familias tengan acceso a un futuro con bienestar y certeza sobre su patrimonio.

El director general de Agepro, Carlos Flores Hidalgo, destacó que cada caso es revisado de manera puntual y responsable, priorizando siempre el bienestar de la ciudadanía. “Nuestro compromiso es acompañar a las y los ciudadanos en cada etapa, facilitando el acceso a la formalización y contribuyendo a un desarrollo urbano ordenado y con bienestar social, sin despojar a ninguna familia”, expresó.

La Agencia reiteró que todos los trámites son personales y se realizan únicamente a través de canales oficiales, reafirmando su disposición de trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía para fortalecer la confianza institucional, generar orden territorial y mejorar las condiciones de vida de las familias quintanarroenses.