Baja el robo de vehículos en QR, pero repunta el de motos

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El arranque de 2026 trajo consigo una ligera mejora en materia de seguridad vehicular para Quintana Roo: el robo de unidades disminuyó 11 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

En el primer trimestre de 2025 se registraron 666 unidades robadas, mientras que en los primeros tres meses de 2026 la cifra bajó a 594.

– 2025: enero 254, febrero 20, marzo 211.

– 2026: enero 231, febrero 168, marzo 193.

El desglose muestra que los vehículos de cuatro ruedas pasaron de 43 a 44 en enero, de 57 a 43 en febrero y de 84 a 49 en marzo. En motocicletas, el descenso fue más notorio: de 210 en enero de 2025 a 187 en enero de 2026; de 143 a 125 en febrero; y de 137 a 144 en marzo.

A nivel peninsular, Quintana Roo se mantiene como el estado con mayor incidencia: un promedio de 45 autos robados al mes, más de uno por día, de los cuales 22 fueron con violencia. En contraste, Yucatán apenas registró cuatro robos mensuales, ninguno con violencia.

En motocicletas, la diferencia es aún más marcada: mientras Campeche reportó siete y Yucatán nueve en el primer trimestre de 2026, Quintana Roo acumuló 456, con un promedio de cinco diarias y 50 de ellas con violencia.

Aunque las cifras globales muestran una reducción en el robo de vehículos, Quintana Roo sigue encabezando las estadísticas de robo de motocicletas en la Península de Yucatán. Solo en 2025 se contabilizaron 1,959 unidades robadas en el estado, muy por encima de sus vecinos.

El Sesnsp subraya que los datos provienen de carpetas de investigación abiertas en las fiscalías estatales, lo que garantiza su veracidad y actualización.

Cancún resiente baja en flujo de pasajeros durante abril

El Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) cerró abril de 2026 con una caída en su movimiento de pasajeros: 2 millones 464 mil 479 viajeros, lo que representa un descenso de 4.3 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con el reporte financiero del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

El mercado internacional, considerado el motor turístico del Caribe mexicano, movilizó un millón 674 mil 788 pasajeros, cifra que refleja una baja anual de 3.7 por ciento. En el ámbito nacional, el registro fue de 789 mil 691 usuarios, con una disminución de 5.4 por ciento frente a 2025.

Pese al retroceso, Cancún se mantiene como la terminal más relevante de la red de Asur y el principal punto de entrada turística de México. Solo en abril concentró más del 72 por ciento del tráfico total de pasajeros que el grupo reportó en el país.

Entre enero y abril de 2026, la terminal aérea suma más de 10.4 millones de pasajeros movilizados, lo que la coloca entre los aeropuertos turísticos con mayor actividad en América Latina, aunque con señales de ajuste en el flujo de visitantes hacia distintos destinos nacionales e internacionales.

El verano de 2026 se perfila como una temporada clave para el turismo en Quintana Roo. Las autoridades y empresarios del sector esperan una ocupación hotelera superior al 80%, lo que confirma la recuperación sostenida de la industria después de los ajustes de años anteriores.

Este escenario se explica por varios factores. Por un lado, la promoción internacional ha sido intensa: Quintana Roo participó en ferias turísticas como Fitur, donde se concretaron acuerdos con operadores y aerolíneas para reforzar la conectividad. Por otro, el Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, genera un atractivo adicional para visitantes que buscan combinar deporte y vacaciones en el Caribe Mexicano.

La conectividad aérea también juega un papel decisivo. El Aeropuerto Internacional de Cancún se mantiene como el principal punto de entrada al país, mientras que el Aeropuerto de Tulum, con más de un millón de pasajeros en su primer año de operación, amplía las opciones hacia el sur del estado. En paralelo, los puertos de Cozumel y Mahahual consolidan a Quintana Roo como líder en turismo de cruceros en América Latina, con más de 7.5 millones de pasajeros recibidos en 2025.

En términos económicos, la derrama preliminar de 2026 ya supera los 3,500 millones de dólares, y se espera que la temporada de verano incremente significativamente esta cifra. El Caribe mexicano sigue siendo el principal receptor de turismo internacional en México, con cerca del 40% de los visitantes extranjeros que llegan al país.

En conclusión, el verano de 2026 promete ser una de las temporadas más sólidas para Quintana Roo, con altos niveles de ocupación, fuerte derrama económica y un impulso adicional por el Mundial de Futbol.

Bacalar se blinda contra el “todo incluido”

El Pueblo Mágico no abrirá sus puertas al modelo hotelero de “todo incluido”, al considerarlo incompatible con la conservación de la Laguna de los Siete Colores, uno de los principales atractivos naturales del sur de Quintana Roo, reiteró el alcalde de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez.

El Programa de Desarrollo Urbano vigente establece límites precisos: solo se permiten hoteles tipo boutique con un máximo de 40 habitaciones. Esta política busca evitar la presión excesiva sobre los recursos naturales y mantener un crecimiento turístico de baja densidad.

Contreras Méndez subrayó que la estrategia no solo protege el ecosistema, sino que también impulsa un modelo turístico enfocado en visitantes que buscan experiencias de contacto directo con la naturaleza, tranquilidad y exclusividad. La mayoría de ellos provienen de Europa y Estados Unidos, atraídos por destinos alejados de problemáticas como el sargazo.

El edil consideró que rechazar el “todo incluido” es una forma de blindar la laguna frente a riesgos como el consumo desmedido de agua, la generación de residuos y las descargas que podrían comprometer su calidad.