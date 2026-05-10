Quintana Roo lanza primera Maestría en Inteligencia Aplicada a la Seguridad

Será impartida por la UNSEQ

– Mara Lezama destacó que contribuirá a fortalecer la prevención del delito mediante análisis de datos, tecnología y formación especializada

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa puso en marcha en Quintana Roo la “Maestría en Inteligencia Aplicada a la Seguridad”, la primera en su tipo a nivel nacional que busca fortalecer la profesionalización de las instituciones de seguridad pública mediante el uso de tecnología, análisis de datos y metodologías científicas.

La ceremonia se realizó en las instalaciones del C5, donde la titular del Ejecutivo destacó que en Quintana Roo se está creando una red de profesionales con título y cédula profesional, para consolidar un modelo de seguridad preventivo, moderno y basado en inteligencia.

“Lo hacemos con mucho orgullo, porque la seguridad no se construye únicamente con reacción; se construye con información, con estrategia, con capacidad de análisis, con visión social. La gente, el pueblo, nos pide y nos exige instituciones fuertes, servidoras y servidores públicos más preparados, herramientas modernas para fortalecer una realidad que cambia todos los días”, expresó la gobernadora.

La maestría será impartida por la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo (UNSEQ) y contará en su primera generación con 41 estudiantes. La formación tendrá una duración de un año cuatro meses, divididos en cuatro cuatrimestres, bajo una modalidad mixta que combinará clases presenciales y remotas, dependiendo de las características de cada asignatura.

Este posgrado surge como una respuesta a los desafíos contemporáneos en materia de seguridad, entre ellos el ciberdelito, la logística delictiva avanzada y las nuevas amenazas tecnológicas, por lo que fue definido como una actualización del “sistema operativo del Estado” frente a las dinámicas criminales actuales.

El plan de estudios contempla 16 asignaturas distribuidas en áreas de dirección, recolección, análisis y distribución de información, con el objetivo de transformar datos en productos de inteligencia útiles para la toma de decisiones.

Asimismo, la maestría incluye especialización en trabajo de campo, gabinete, tecnologías de la información e instrumentos de recolección, además de vertientes analíticas criminales, delictivas, geoespaciales y tecnológicas.

Con esta capacitación, se busca que los participantes desarrollen capacidades para elaborar informes estratégicos, tácticos y de seguridad orientados a la prevención, mitigación y atención de riesgos en distintos ámbitos institucionales.

“Hoy esta inauguración de esta Maestría en Inteligencia Aplicada a la Seguridad representa un paso histórico para Quintana Roo, para México, porque de aquí va a ser la nueva generación de profesionales de la seguridad pública”, puntualizó la gobernadora Mara Lezama.

Nueva entrega de vehículos recuperados en Cancún

Cancún.- Durante la entrega a sus propietarios de 5 autos, 15 motocicletas y 2 mototaxis recuperados, luego de ser robados en diversas partes de la ciudad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa hizo un llamado a la población a evitar realizar compras de automóviles a particulares a través de plataformas digitales, debido a que la gran mayoría se trata de fraudes.

La titular del Ejecutivo estatal, en territorio y cercana a la gente, entregó dichas unidades, un chip geoposicionador (GPS) y la condonación de arrastre a las y los legítimos propietarios, quienes al dejar sus vehículos estacionados fueron víctimas de robo.

Mara Lezama explicó que gracias al monitoreo permanente 24/7 del C5 a través de cámaras de videovigilancia se logró ubicar un automóvil que había sido robado con violencia en la Supermanzana 107 en Paraíso Maya y la afectada de manera inmediata denuncia los hechos al teléfono de emergencia 911 y unas horas después se logra recuperar la unidad.

La gobernadora recalcó que es por eso la importancia de denunciar al 911 y a la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables y evitar este flagelo que afecta la economía de quienes sufren de ello.