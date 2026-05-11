Anaidita: la reina de la cumbia alista su romance con México

Con nuevos temas y shows en vivo

La cantante promueve su colaboración con Santa Fe Klan

Por Arturo Arellano

Anaidita llegó a México con una agenda apretada y objetivos claros. Su visita forma parte de una gira de medios diseñada para consolidar su presencia en el país y preparar el terreno para presentaciones en vivo que podrían materializarse antes de septiembre. «Estamos haciendo scouting porque queremos hacer el próximo videoclip por acá», reveló la cantante en entrevista, quien ya tiene varios lugares de la capital en la mira para transportar a sus seguidores a través de las bellezas del Distrito Federal.

La artista, quien cuenta con ciudadanía estadounidense, mexicana y canadiense, se encuentra promoviendo su colaboración más reciente: «No hace falta» con Santa Fe Klan. «Él ya la había grabado, ya había hecho toda la canción y resulta que dijo: ‘No, tengo que invitar a una cumbiambera a cantarla conmigo'», explicó Anaidita sobre el proceso creativo que los llevó al estudio. El tema, autoría del rapero guanajuatense, fue mencionado en la revista Rolling Stone, marcando la primera vez que la cantante aparece en esa publicación.

La Roba Maridos: el fenómeno viral que no cesa

A 15 años de su lanzamiento, «La Roba Maridos» experimenta un segundo aire gracias a un video viral protagonizado por Nan Estrada, una mujer de Veracruz que fue captada cantando la canción a todo pulmón mientras movía una valla. El clip detonó una oleada de reproducciones que llevó el tema de 95 millones a casi 130 millones de visualizaciones en YouTube.

«Gente de Finlandia, gente de Japón, gente de Rusia, gente de Italia me empezaron a mandar muchísimos comentarios diciendo: ‘Lo vi por la señora de la valla, pero aquí estoy y me gusta'», recordó la intérprete, quien en Oaxaca es recibida con pancartas que la proclaman como «La Roba Maridos». Este fenómeno la ha posicionado como una de las exponentes más exitosas de la cumbia contemporánea, con más de 1 millón de seguidores en Instagram y Facebook, 500 mil en TikTok y 400 mil suscriptores en YouTube.

La estrategia artística de Anaidita se ha distinguido por tender puentes entre la cumbia y otros géneros musicales. Entre sus colaboraciones más destacadas figuran Armando Manzanero, con quien grabó «Esta tarde vi llover»; Alex Lora en «Triste canción»; Aleks Syntek con «Te soñé»; y ahora Santa Fe Klan.

«Lo que me gusta es atraer nuevas generaciones o simplemente la gente que le gusta lo rockero», explicó la cantante sobre su enfoque colaborativo. Su trabajo con el fallecido Armando Manzanero tiene un valor especial: «Fui su última mujer. Sin herencia, pero la herencia que me dejó fue esta canción, esta grabación, este video musical y creo que vale más que cualquier otra herencia», expresó con emoción.

Estrella en Las Vegas y embajadora en Madrid

En 2022, Anaidita recibió uno de los reconocimientos más significativos de su carrera: una estrella en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas, colocada frente al Hotel Paris con vista a las fuentes del Hotel Bellagio. «Al momento de hacer el video por allá y hacer otras cositas con el gobierno, me levantaron las antenitas y dijeron: ‘Ella se merece una estrella en el paseo de las estrellas'», relató.

Las autoridades de Nevada proclamaron el 13 de julio como el «Día de Anaidita» en Las Vegas. Dos años después, en septiembre de 2024, fue nombrada «Embajadora de la Música Regional Mexicana» y recibió la corona como «Reina Internacional de la Herencia Hispana» por autoridades españolas durante una gira por Europa.

Tras su paso por la capital mexicana, Anaidita tiene programada una gira de dos a tres semanas por Estados Unidos, seguida de presentaciones en Oaxaca, Tampico y Cancún. Posteriormente viajará a Europa para una serie de conciertos y cerrará el año en El Salvador.

En cuanto a presentaciones en México, la cantante reveló que se encuentra en negociaciones con una empresa que busca organizar shows estratégicos en la Ciudad de México, Toluca y sus alrededores. «Yo creo que antes de irme a El Salvador, antes de que finalice este año voy a estar», adelantó, sin descartar la posibilidad de dar el grito de Independencia en septiembre.

Con una discografía de 13 álbumes, sold outs en diversos escenarios de México y Sudamérica, y reconocimientos que incluyen la Llave de la Ciudad de Las Vegas y un homenaje senatorial del Congreso de Estados Unidos, Anaidita continúa expandiendo las fronteras de la cumbia. «La cumbia sigue, no es nada más un ritmo», afirmó con convicción. Y su presencia en México lo confirma.

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