Entregan rehabilitación de la Calzada de Los Remedios

Mejoran movilidad en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- En atención a la movilidad que se registra en la Calzada de Los Remedios y el deterioro acumulado por años, el alcalde Isaac Montoya entregó la rehabilitación de esta vialidad que conecta directamente con el Santuario de la Basílica de Los Remedios, el Colegio de Ciencias y Humanidades y Naucalpan Centro, este Sendero Seguro y Luminoso, otorgará mayor seguridad a la comunidad estudiantil y a la población.

Acompañado de la Directora del CCH, Verónica Berenice Ruiz Melgarejo, así como de autoridades auxiliares de la colonia Bosques de Los Remedios, Isaac Montoya destacó que esta obra está pensada para todas y todos los habitantes, en beneficio de alrededor de 350 mil personas, pero especialmente para las y los estudiantes de ese colegio, así como para las escuelas primarias, secundarias que se concentran en este corredor.

“Es parte de un proyecto más amplio que se llama Triángulo de Bienestar, para conectar de manera segura a través de senderos seguros, bien iluminados, la zona de los Remedios con Naucalpan Centro y Acatlán y también es pensado hacia el Molinito y hacia Cuatro Caminos” detalló.

Montoya Márquez agregó que los Triángulos del Bienestar se trabajan por fases y que se continuará trabajando con la rehabilitación hacia Acatlán y también con la rehabilitación de esta vialidad que también conecta hacia la Glorieta Morelos.

“Es algo que es parte de un plan, no es algo que se nos ocurra al último momento, sino es algo planificado para lograr atender y atajar las zonas más rezagadas del municipio y por donde más gente pasa”, puntualizó el Alcalde.

Con esta importante entrega de esta vialidad tan transitada, el pavimento asfáltico en la colonia Bosque de Los Remedios, ahora luce sin baches y adecuado para dar mayor movilidad a quienes circulan en sus autos particulares y también en el transporte público.