Azucena Cisneros Coss transforma Las Américas, tras años de abandono

Fraccionamiento más iluminado en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Dos kilómetros más de Sendero Seguro fueron inaugurados por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss en avenida Libertadores de América, en el fraccionamiento Las Américas, vialidad que durante casi dos décadas estuvo a oscuras.

En febrero pasado Cisneros Coss entregó a la población el Sendero Seguro de avenida Ignacio López Rayón, de 1.2 kilómetros lineales, por lo que hasta el momento suman 3.2 kilómetros de vialidades iluminadas en este fraccionamiento.

“Uno sale ya con toda la tranquilidad de poder caminar, ya sea muy temprano o muy noche por cualquier circunstancia que uno tenga que salir. Con tranquilidad, porque la luz sí nos da seguridad (…). Podíamos decir que no se había visto el cambio como ahora”, afirmó Isabel Rodríguez Saldaña, habitante de Las Américas.

Cisneros Coss pidió a empresarios de los grandes centros comerciales de Las Américas colaborar con el gobierno municipal para la transformación de esta comunidad. La munícipe accionó un interruptor y en un tris se iluminó la avenida, lo que ningún otro gobierno hizo por el fraccionamiento en casi dos décadas.

“Las Américas ha cambiado y lo que queremos es que vuelva a ser lo que un día ustedes compraron como el patrimonio de sus hijos, como el lugar donde querían vivir porque querían una vida mejor. Esa es una responsabilidad compartida con los transportistas, con los vecinos, con los comerciantes y con todos nosotros que somos los funcionarios”, expresó.